Charlene di Monaco sconvolgente, senza capelli e magrissima. Cosa sta succedendo?

Charlene di Monaco fa ancora parlare di sé e fa preoccupare i sudditi che l’hanno vista con i capelli rasati praticamente a zero e con un’improvvisa perdita di peso che l’ha vista dimagrire davvero molto. È irriconoscibile.

Charlene di Monaco è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica a causa di un cambiamento estetico radicale che l’ha resa irriconoscibile, i sudditi sono molto preoccupati, viste anche le recenti notizie sulle condizioni di salute della moglie di Alberto di Monaco.

Questa volta il cambiamento radicale ha a che fare con il suo aspetto, è dimagrita molto e ha in capelli rasati a zero. Charlene resta sempre una donna bellissima, con ogni tipo di look, ma è naturale che vi possa essere qualche dubbio circa le sue condizioni di salute.

Se questo cambio di look fosse una scelta, sarebbe piuttosto radicale e lascerebbe spazio a molti dubbi. Le ragioni di una simile scelta non sono per il momento note, ma dicerto i capelli bianco ghiaccio, rasati quasi del tutto e l’improvviso dimagrimento preoccupano i sudditi. Ecco cosa sappiamo.

Cosa sta succedendo a Charlene di Monaco?

Charlene di Monaco voleva farsi notare? Non è certo quale fosse la sua intenzione ma di sicuro ha sconvolto tutti dopo il suo silenzio di 15 giorni di assenza, Charlene di monaco si è mostrata nuovamente in pubblico, sconvolgendo tutti. L’occasione è stata la visita alla Società per la Protezione degli Animali di Monaco.

Dopo l’ennesima assenza dovuta ai problemi di salute riscontrati negli ultimi mesi, i sudditi e la stampa in generale sono stati contenti di vedere la principessa anche se il nuovo look li ha lasciati senza parole. Per essere una scelta di cambio di stile desta comunque qualche sospetto, essendo uno stile molto fuori dal solito adottato dalla Principessa.

Prima di questo evento l’ultima volta che Charlene di Monaco si è presentata in pubblico è stata alla Paris Fashion Week prima di sparire nuovamente e lasciare Alberto a gestire da solo tutti gli impegni di corte. Anche in questo caso non si è saputo il vero motivo delle sue sparizioni perché la coppia è estremamente riservata sulle dinamiche interne alla famiglia e, per esempio rispetto alla famiglia Reale Inglese circolano meno gossip.

Al momento si parla ancora dei problemi di salute della Principessa, legati sempre all’infezione contratta in Africa e che le avrebbe creato diversi problemi, anche se i rumors parlano di una possibile gravidanza, ma c’è anche chi parla di una sua precisa intenzione a tenersi lontana dagli impegni di corte. Quale sarà la verità?

L’occasione pubblica nella quale Charlene di Monaco ha sfoggiato il nuovo look è stato alla SPA – l’associazione che protegge gli animali, uno dei temi a lei più cari e una battaglia che porta avanti da molto tempo.

Di certo se guardiamo le foto ufficiali della principessa nel corso degli anni, i cambi di look sono stati davvero tanti e quello di questa volta è stato davvero il più radicale con un abito total black e il look molto glaciale.