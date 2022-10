Vasco Rossi “In coma”, la notizia terribile che nessuno si aspettava: “Malattia mortale” | Ecco come sta

Vasco Rossi è finito in coma: come sta oggi il cantautore italiano? Ecco il racconto del suo dramma sulla terribile malattia che lo ha colpito e le sue attuali condizioni di salute.

Vasco Rossi, artefice di tanti successi, non ha avuto sempre una vita semplice: la sua scalata al successo è fatta di tanti sacrifici e molto dolore, come lui stesso ha raccontato. Ma come sta oggi, tra malattie mortali e coma?

Vasco ha stregato intere generazioni di italiani con la sua musica e la sua voce unica. La sua carriera è iniziata nel 1977. Ha pubblicato ben 34 album, di cui 18 in studio. Ha scritto in totale quasi 200 canzoni e ha venduto quasi 40 milioni di dischi, ottenendo grande successo anche all’estero.

Il cantante ha dato origine a una vera e propria rivoluzione musicale, sia per le tematiche raccontate nei suoi branchi che per lo stile espressivo che lo ha sempre caratterizzato. Molti dei termini presenti nelle sue canzoni hanno influenzato il linguaggio parlato di tutti i giorni.

Vasco Rossi “In coma 3 volte”

Vasco Rossi ha raccontato di aver vissuto dei periodi terribili nella sua vita. Il rocker più conosciuto e amato d’Italia ha dovuto affrontare dei dolori insormontabili ed è riuscito a superarli solo grazie alla sua forza di spirito e alla sua determinazione.

Tra i periodi peggiori c’è sicuramente la pandemia da Covid19, che il cantante ha paragonato a un “meteorite sul nostro pianeta” che ha colpito intere popolazioni e distrutto famiglie. Il cantautore ha parlato della sofferenza delle persone e di quei “sopravvissuti” che tutt’oggi resistono.

Sono stati gli anni 2000 però, e in particolare il 2011, a mettere davvero alla prova la mente e il fisico di Vasco. In quegli anni infatti il cantautore ha svelato di essere caduto in depressione e di aver visto molti dei suoi amici perdere la vita. Un periodo molto doloroso per il cantante, che lo ha superato a fatica.

Vasco ha poi parlato delle malattie che lo hanno colpito nel 2011: “Tre malattie mortali, nel 2011, quando sono andato in coma per tre o quattro volte”. Un racconto terribile, ma per fortuna oggi il cantante sta meglio ed è qui per parlarne con i suoi fan. “Se non sono un sopravvissuto io… Io sono un Super Vissuto!” ha aggiunto in merito alle sue brutte esperienze.

Ma il cantante ha anche parlato degli anni più belli per lui: gli anni ’80. In quel periodo, ha svelato, si è divertito molto e il rock era nel suo massimo splendore. Ma in quegli anni, come ha raccontato, è sopravvissuto agli eccessi di alcool e droghe.