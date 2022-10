Conoscete Max Angioni? Svelati i suoi guadagni | Ecco le cifre da urlo

Il giovane comico Max Angioni è diventato un celebre personaggio televisivo grazie alla partecipazione in programmi di successo. Vengono rivelati i suoi guadagni.

Max Angioni è un giovane personaggio televisivo che si sta affermando come uno dei più talentuosi comici della nuova generazione. Angioni ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico.

Max è anche molto conosciuto sui social dove si diletta a postare video divertenti e ad intrattenere i suoi followers. D’altronde, si sa, per essere celebri al giorno d’oggi è necessario trovare una giusta via anche sui social e non soffermarsi soltanto sulle opportunità del piccolo schermo.

Tuttavia, per Max Angioni il vero banco di prova è il teatro e il contatto diretto con il pubblico. Nel 2018 ha preso parte al programma Zelig Off ed in seguito anche al talent show Italia’s Got Talent dove si è classificato secondo. Questo è stato sicuramente il suo trampolino di lancio, il luogo in cui la sua immagine ha iniziato a circolare tra gli ambienti giusti.

Nel 2022 è diventato addirittura un inviato de Le Iene aggiungendo al suo palmares di collaborazioni lavorative un programma che va in onda da quasi venticinque anni. Prima, però, di approdare a Le Iene, nell’edizione condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, Max Angioni è stato uno dei concorrenti di Lol – Chi ride è fuori.

Lol e il guadagno di Max Angioni

Lol – Chi Ride è fuori è un format internazionale trasmesso su Prime Video con la conduzione di Fedez e Mara Maionchi alla prima edizione e Frank Matano per la seconda edizione. Il game show prevede che una serie di comici si riuniscano in una stanza e per sei ore non devono mai e in nessuna occasione ridere.

Ovviamente durante il lasso di tempo in cui sono impegnati in questo esercizio di pazienza, la loro tenacia viene messa a dura prova con vari test giocosi ed interferenze esterne. Angioni ha partecipato all’ultima edizione di Lol in compagnia di colossi della comicità come Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele e, sebbene non abbia vinto, ha portato a casa il plauso di moltissimi spettatori.

In merito ai suoi guadagni è stato possibile fare una media dell’introito ricevuto a Lol sulla base di quello che, invece, hanno percepito i comici più esperti. Si dice che Virginia Raffele e il Mago Forrest abbiano avuto circo 10 mila euro, una cifra davvero notevole.

Anche Max Angioni non ha motivo di lamentarsi in quanto dovrebbe aver guadagnato ben otto mila euro. Insomma, si tratta di cifre abbastanza esorbitanti e che annoverebbero Angioni tra i comici più pagati in giro.

Nonostante non il suo guadagno a Le Iene risulti ancora top secret, stando a quanto intascato da Lol, insieme alla pubblicità e ai contenuti social che il comico produce è possibile credere che Max Angioni non se la passi poi così male.