Alberto Di Monaco ha un figlio illegittimo: arriva il test del DNA | Ormai è tutto svelato

Alberto di Monaco di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta per uno scandalo che ha scosso l’intero principato: il nobile avrebbe un figlio illegittimo che si è presentato alla sua porta. Ecco chi è.

Dopo le questioni intra-famigliari tra le sorelle e sua moglie, Alberto Di Monaco deve vedersela con un figlio illegittimo che è ricomparso alla sua porta e vuole essere riconosciuto. Il nobile rifiuta qualsiasi legame, ma la madre del presunto figlio si fa avanti e svela tutto.

Non è la prima volta che il nobile viene accusato di avere dei figli illegittimi: era accaduto anche nel 2005, quando era stato citato in giudizio da una donna brasiliana. Alberto ha due figli, i gemelli Jacques e Gabriella, nati dall’unione con Charlene; oltre a loro ci sono anche Jazmìn Grace, nata dalla relazione con Tamara Rotolo e Alexandre Grimaldi-Coste, nato dalla relazione con l’hostess Nicole Coste.

La vita di Alberto Di Monaco non è affatto tranquilla: tra le tensioni famigliari, la salute precaria di sua moglie Charlene e ora un’altra accusa da parte di un figlio non riconosciuto, sono molte le questioni di cui il nobile si deve occupare. Oltre, ovviamente, alla gestione di Monaco.

Alberto Di Monaco, spunta il figlio illegittimo

Alberto Di Monaco ha una bella gatta da pelare: dopo anni si è presentato alla sua porta un figlio illegittimo che il nobile si rifiuta di riconoscere. Alla fine è intervenuta anche la madre del presunto figlio, spiegando la situazione.

È stata Bea Fiedler a parlare, un’ex star dell’erotismo, raccontando come i due si siano conosciuti e abbiano avuto un figlio nel 1986. I due sarebbero usciti insieme dopo una serata in una discoteca, appartandosi poi in una stanza d’hotel.

Daniel, questo il nome del presunto figlio avuto con la Fiedler, ha portato al giudice un prelievo di sangue richiedendo un test del DNA. Il giudice non ha però ritenuto valido il campione per poter procedere con le analisi, in quanto non era stato fatto in un laboratorio adibito a queste attività.

“Alberto è mio padre, lo è al 90 per cento, diciamo anche al 99” ha detto Daniel. “Purtroppo non ho mai ottenuto che un tribunale avvallasse la mia richiesta di un test di paternità”. Intanto Charlene si dice dalla parte del marito e lo difende a spada tratta, mettendo a tacere le voci che la volevano contro il marito dopo questa accusa.

Il tribunale accoglierà la nuova richiesta di Daniel o si rifiuterà di proseguire? E Alberto Di Monaco procederà per vie legali? Staremo a vedere.