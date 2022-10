Quanto gudagna il dottor Nowzaradan? È ricchissimo | Svelate le cifre incredibili!

Celebre per il programma Vite al Limite, il dottor Nowzaradan ha guadagnato con il tempo davvero una barca di soldi. Ecco quanto costa fare una visita dal dottore più famoso al mondo.

Vite al Limite è un programma che mostra il percorso di rinascita di persone obese e al centro della sua narrazione ha sicuramente il dottore Nowzaradan. L’uomo con la sua schiettezza ed ironia guida i suoi pazienti durante tutta la terapia finalizzata alla perdita di perdita di peso, risultando, talvolta, anche fin troppo duro.

I protagonisti di Vite al Limite sono persone che hanno alle spalle una vita difficile, insicurezze e difficoltà psicologiche, le quali vanno a manifestarsi tramite un rapporto problematico col cibo. Spesso, prima di sottoporsi all’intervento di riduzione dello stomaco in un cui è specializzato Nowzaradan, i pazienti devono seguire un allenamento specifico per perdere almeno parte della loro massa grassa.

Vite al Limite appassiona milioni di spettatori che sono curiosi di conoscere sempre nuove storie e scoprire come le stesse vanno a finire dopo la fine della trasmissione. Il programma ha avuto un successo inaspettato tenendo conto che è iniziato come un esperimento da parte del figlio del dottore, il quale ha semplicemnte filmato l’operato di suo padre e lo ha poi presentato come un documentario a se stante.

Vite al limite è diventato poi uno show a puntate che raccoglie, anche per la particolare personalità del dottor Nowzaradan, il consenso di molto pubblico.

Quanto guadagna il dottor Nowzaradan?

Il medico chirurgo Nowzaradan grazie soprattutto al programma Vite al Limite si fa pagare davvero molto dai suoi pazienti. Coloro che compaiono in televisione pattuiscono un cachet di partecipazione ma le persone comuni che desiderano essere visitate e seguite dal dottore devo sborsare cifre da capogiro.

Ricordiamo che in America, a differenza dell’Italia, la sanità è privata e per questo le persone necessitano di particolari assicurazioni per accedere a determinati servizi come risonanze, interventi e tac ecc… Per cui chi raggiunge il dottor Nowzaradan nella sua clinica in Texas deve disporre necessariamente di un bel po’ di denaro altrimenti non sarebbere assolutamente in grado.

I prezzi di prenotazioni per una visita con il dottore laureato in Iran e giunto in Texas poco dopo, si aggirano intorno a 1500 dollari. Si tratta solo del costo per accedere alla visita perché nel caso in cui si volesse disporre di un intervento di chirurgia bariatrica, ossia di rimozione della massa in eccesso come conseguenza di una forte e repentina perdita di peso, allora il paziente dovrebbe pagare ben 25 mila dollari.

Non è finita qui: per tirare via la pelle in più sulle braccia ossia per una branchioplastica è necessario spendere 4250 dollari mentre per una addominoplastica oltre seimila dollari.

E pensare che per una visita con il dottore i pazienti giungono da tutte le parti dell’America! La realtà dei fatti è, però, che negli Usa, per accedere ad un servizio talvolta di vitale importanza, non si può essere, purtroppo, dei poverelli.