Principe Harry, “Non è il mio vero nome”: scoppia il caso | Ecco come si chiama davvero

Il principe Harry ha ammesso che quello che tutti conosciamo non è il suo vero nome di battesimo. Come si chiama allora il duca di Sussex e perché non viene chiamato col suo nome vero?

In pochi lo sanno, forse quasi nessuno: il vero nome del principe Harry non è quello con cui lo conosciamo. Si tratta infatti di un soprannome che nasconde un’altra verità. Lo ha svelato lo stesso principe di recente, facendo scoppiare un vero e proprio caso mediatico.

Il principe, secondogenito di re Carlo III e la defunta Lady Diana, è molto amato dal popolo, che per questo motivo è rimasto molto scottato dall’allontanamento di lui e Meghan dalla famiglia reale. Neanche il nuovo re è intenzionato a riaccoglierli, come ha fatto ben intendere durante uno dei suoi primi discorsi.

A peggiorare la situazione c’è anche la scelta della regina Elisabetta II di non lasciare nulla in eredità a Harry, Meghan o a uno dei loro figli. Chi sperava che con la morte della regina ci fosse un riavvicinamento è rimasto molto deluso. La speranza, però, è l’ultima a morire: forse, con l’aiuto di William, il nuovo re riuscirà ad ammorbidirsi un po’.

Principe Harry, ecco il suo vero nome

Molti saranno rimasti a bocca aperta nel leggere che “Harry” non è il vero nome del duca di Sussex. Eppure è proprio così: il nome con cui tutti lo conosciamo è in realtà un soprannome. Lo ha rivelato lui stesso durante una call per i WellChild Awards, lasciando tutti a bocca aperta. I tabloid britannici hanno poi riportato la notizia.

“Sua altezza reale il principe Henry di Galles e della signorina Meghan Markle”: queste furono le parole pronunciate quando la coppia si fidanzò. In pochi ci fecero caso, ma ora che il principe lo ha sottolineato sappiamo che il suo nome è in realtà “Henry”.

Un nome molto simile al suo soprannome, in verità, ma nemmeno lui ha saputo spiegare perché lo chiamano così. È qualcosa che accade fin da quando era piccolo: forse un’abitudine nata un po’ per scherzo che è poi diventata riconosciuta a livello globale, tanto che la maggior parte delle persone pensa davvero che si chiami Harry.

A quanto pare, però, non è l’unico: sembra che tutti gli Henry della famiglia reale, a partire da Enrico VIII, siano stati chiamati “Harry” nella vita di tutti i giorni. Il suo nome completo è in verità Henry Charles Albert David, conosciuto da tutti col soprannome che ormai gli calza a pennello. Una curiosità molto simpatica.