Grande Fratello, la tragedia nella casa: la comunicazione è scioccante

Una delle protagoniste del Grande Fratello ha fatto delle rivelazioni scioccanti. Il suo racconto è struggente. Vediamo cosa è successo.

È passato più di un mese dall’inizio del reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello. Il programma costringe una serie di personaggi famosi a convivere per molti mesi nella stessa casa, luogo dove nascono incomprensioni, litigi ma anche profonde confessioni tra i concorrenti.

Ogni Vip scelto da Alfonso Singorini ha una storia complessa e delicata che il conduttore porta a galla in puntata durante momenti di televisione caratterizzati da una grandissima carica emotiva. Ed è in questi episodi che il pubblico conosce i Vip oltre la patina dello spettacolo e approfondisce le varie sfacettature dei loro caratteri.

C’è una concorrente che ha rivelato qualcosa di personale facendo una narrazione intima di un passato estremamente doloroso. Si tratta di una protagonista assoluta di quest’edizione del Grande Fratello Vip, una donna che oltre la facciata ironica ha un vissuto davvero difficile che l’ha portata a sviluppare una spiccata sensibilità. Si tratta di Elenoire Ferruzzi, star del Web e idolo dei più giovani.

Le dichiarazioni della Ferruzzi

Nella casa del GFVip7 Elenoire Ferruzzi ha parlato molto di sé confidando la sua lunga e complicata battaglia per l’affermazione della propria identità personale, un percorso, il suo, tortuoso e ricco di nemici.

Al suo fianco, però, c’è sempre stata la sua amata madre la prima riconoscere il disagio provato da Elenoire e ad agire prontamente per farla vivere una vita più serena. Poco prima di entrare nel reality, la Ferruzzi è stata intervistata dal magazine Chi circa il suo passato e su tutti i punti di svolta della sua esistenza.

In merito alla sua transessualità ha dichiarato: “Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo e il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano. La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza etichette”

Elenoire, Un tempo Massimo, ha poi aggiunto dettagli sulla sua infazia ed il primo innamoramento: “Le sembrerà assurdo, ma non l’ho appreso in prima persona. Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”.

E ancora ha aggiunto un ricordo riguardo un suo amore: “Si chiamava Paolo. Durante qualche lezione iniziai a disegnare sul diario un cuore rosso con, vicini, i nostri nomi. La maestra, dal nulla, prese il diario, lo mostro a tutta la classe e inizio ad urlare: ‘Avete visto il vostro compagno che cosa sta facendo? Vergogna!‘. Da li tutti a ridere. Tornai a casa distrutta, affranta, delusa. La scuola avrebbe dovuto rappresentare l’inclusione, mentre per me era diventata un vero e proprio inferno…”

La donna ha parlato anche del ruolo di sua madre in tutta questa vicenda:

“Mia madre si accorse subito del mio malessere e, in tempi non sospetti, ancor prima di cambiarmi scuola, ne disse di ogni alla maestra, ricordandole i principi fondamentali del suo mestiere. Quel gesto cosi duro di mia mamma mi fece sentire, forse per la prima volta in tutta la mia vita, protetta, accolta, compresa”.

Elenoire, in verità, ha dovuto rinnovarsi sempre e scappare dai bulli: “Purtroppo però, anche cambiando scuola, la storia era sempre la stessa. Ricordo ancora oggi il pulmino che mi portava da casa all’istituto come uno dei posti peggiori di sempre. Insulti, prese in giro e botte”.

La salute di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha anche fatto riferimento al bruttissimo periodo di salute dell’anno scorso. La donna purtroppo è stata in coma per oltre quattro mesi e ha rischiato di morire: Ecco cosa ha confessato:

“Sono stata in coma quattro lunghi mesi. Più di una volta chiamarono mia madre per dirle: ‘E questione di ore, non ce la farà’…”, ha dichiarato Elenoire per poi rilasciare la dichiarazione più forte: ” Durante l’incoscienza avevo sangue infetto, polmoni bucati. C’era una macchina che respirava per me. Stavo morendo. Ho avuto delle visioni. Mia nonna, da non so dove, mi diceva che mi avrebbe salvata”.

Un vicenda che ha dell’assurdo ma che per fortuna ha avuto un lieto fine.