“Ha gli occhi di Diana…”: salta fuori la figlia segreta di Carlo e Lady D. La vera erede al trono è lei!

La monarchia inglese non smette mai di stupire il mondo intero con nuovi scandali e succulenti scoop. Anche questa volta è giunta una notizia che fa letteralmente tremare Buckingham Palace e gli equilibri potrebbero cambiare del tutto. Vediamo cosa sta succedendo.

A poche settimane dall’ascesa di Re Carlo, la monarchia inglese subisce già le prime speculazioni che potrebbero cambiare completamente le carte in tavola. C’è una notizia sconvolgente che spinge Carlo a prendere, con molta probabilità, decisioni irremovibili.

Intanto, la famiglia reale inglese si trova di fronte ad un nuovo, incredibile scandalo: Carlo e Diana avrebbero un’altra figlia segreta. L’erede al trono, William non sarebbe in realtà il primo in successione ma a quanto pare è sbucata un’altra, enigmatica figura pronta a rubare i titoli agli Windor.

La storia tra Carlo e Diana

Carlo e Diana si sono sposati nel 1981 dopo appena dodici incontri finalizzati alla conoscenza. All’epoca la loro storia sembrava un fiaba coronata da un matrimonio da sogno visto in mondovisione da milioni di persone felici di questa bellissima unione.

Dal matrimonio sono nati William ed Harry, fratelli inseparabili fino a quando Harry non si è trasferito in America con sua moglie Meghan abbandonando i doveri reali una volta per tutte. Purtroppo, la verità dietro il matrimonio tra Diana e Carlo è ben diversa da quelle meravigliose immagini nuziali.

Carlo, infatti, è sempre stato innamorato di Camilla, sua fiamma di gioventù con la quale dopo anni di amore clandestino è convolato in seconde nozze nel 2005. Diana a causa dei tradimenti di Carlo con Camilla ha sofferto di una forte forma di depressione e di severi disturbi alimentari ma nel 1996 viene ufficializzato il divorzio.

Diano poco prima del matrimonio era una giovanissima ragazza inesperta. Nonostante questo la donna si è dovuta sottoporre a determinati esami per capire se sarebbe stata in grado di dare dei figli a Carlo e quindi di proseguire la discendenza Windsor.

Proprio in questa occasione che secondo alcuni sarebbe avvenuto l’impensabile.

La figlia segreta di Carlo e Diana

Secondo alcune fonti vicine alla casa Reale, come riportato da alcuni giornali, durante uno di questi famosi controlli per testare la fertilità di Diana sarebbe avvenuto un fatto assolutamente sconcertante.

Alcune teorie complottiste credono che uno dei medici abbia rubato un uovo fecondato in precedenza tra Diana e Carlo: nove mesi dopo ecco che arriva Sarah. Questa donna sarebbe, quindi, la figlia segreta di Carlo e Diana concepita in laboratorio prima di William ma che adesso vivrebbe in America, presiamente nel Kentacky.

Un mistero che Carlo potrebbe decidere di sotterare soprattutto in virtù del fatto che la donna, una volta confermata la familiarità con la famiglia reale inglese, avrà di certo pretese nobiliari e questo sarebbe un altro duro colpo per la monarchia, dopo la scomparsa dell’amata Regina Elisabetta.