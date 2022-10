Salta fuori la verità sulla morte della Regina Elisabetta, qualcosa non torna. Sudditi increduli

Dopo tre settimane dalla terribile notizia che ha sconvolto tutto il mondo, finalmente è stato pubblicato il certificato di morte della Regina Elisabetta II e sappiamo con certezza qual è stata la causa del decesso. Alcuni sono rimasti sorpresi di fronte all’evidenza, le teorie erano tante e ora è arrivata la risposta definitiva.

Solo lo scoro 8 settembre che il mondo entrava in lutto: quel giorno, infatti, è deceduta Elisabetta II, la Regina più longeva nella storia. Il suo cuore ha spesso di battere nel castello di Balmoral.

La notizia ha sconvolto i sudditi e il mondo intero, affezionato a una donna che ha regnato per 70 anni. Ora finalmente sappiamo qual è stata la causa della sua morte che scioglie ogni nodo.

A seguito del decesso della Regina Elisabetta sono successe molte cose: giorni intensi di lutto nazionale, la famiglia che si riunisce – Harry e Meghan compresi -, segreti, bugie, scandali.

Ultimo fra tutti l’ipotesi che Harry non sapesse della morte della nonna: secondo quanto emerge da alcune fonti vicino alla Royal Family, il nipote sarebbe venuto a conoscenza della notizia tramite i media locali. Questo significa che nessun componente della famiglia si sarebbe ricordato di avvisare Harry, che attualmente vive in California con Meghan, lontani da occhi indiscreti.

Durante i giorni di lutto nazionale milioni di sudditi hanno fatto ore e giorni di fila per poter dare un ultimo saluto alla loro Regina, dimostrando quanto fosse importante per il popolo inglese e non solo.

In 70 anni di regno Elisabetta II è riuscita a conquistare il cuore di molti, che hanno messo da parte i loro impegni quotidiani per dimostrarle fino all’ultimo la loro devozione.

Regina Elisabetta II, pubblicato il certificato di morte

Passata la fase più dolorosa dei funerali reali, però, ancora il mondo si chiedeva di cosa fosse morta la Regina. Al momento del decesso, infatti, la Royal Family non aveva accennato alla causa.

Per giorni ci si è chiesti cosa fosse successo: la mente di tutti tornava alla sua ultima apparizione, in occasione dell’incontro con la neo premier inglese Liz Truss, durante il quale Elisabetta II si è mostrata sorridente e solare come al solito, ma con un evidente livido sulla mano.

Quel particolare ha dato il via a diverse teorie: che fosse morta per un ictus, che non stesse bene da tempo, che avesse qualche malattia di cui i sudditi non erano al corrente. Oggi, finalmente, sappiamo cosa è successo: infatti, è stato pubblicato il certificato di morte che chiarisce ogni cosa.

NEW: National Records of Scotland published The Queen’s entry in the Register of Deaths. It says she died at 3:10pm on 8 September of “Old Age”. pic.twitter.com/cSnIpnTaiQ — Chris Ship (@chrisshipitv) September 29, 2022

Sul documento è riportato nero su bianco che la sovrana è morta di vecchiaia. Alcuni fanno ancora fatica a crederci e pensano che la monarchia inglese stia nascondendo il vero motivo. Quel che è certo è che le fonti ufficiali segnalano la vecchiaia come causa scatenante.