Bufera sulla Royal Family: “Non sapeva fosse morta, l’ha scoperto dai giornali” | l’agghiacciante retroscena

Nuova bufera a Buckingham Palace. Secondo quanto appreso da una fonte inglese molto attendibile, un componente della famiglia non sapeva che la Regina fosse morta e l’avrebbe appreso tramite solo tramite i giornali. Vediamo cosa è successo esattamente e di chi stiamo parlando.

Lo scandalo reale

Sono tempi duri per la monarchia inglese che di recente ha perso la sua Regina, Elisabetta II, deceduta tra scandali e molti segreti. In occasione del suo funerale reale, tutti i membri della famiglia si sono riuniti, ma chi pensava che le acque si fossero finalmente calmate si sbaglia di grosso.

Nelle ultime ore è saltato fuori un retroscena agghiacciante, al limite del reale: un membro della famiglia molto legato alla Regina non sarebbe stato avvisato della sua morte, e l’avrebbe saputo tramite i media inglesi e internazionali.

Proprio come il resto del mondo, avrebbe appreso la notizia tramite i giornali. Sembrerebbe che nessuno si sia preso la briga di avvertirlo. Ma di chi si tratta?

“Nessuno mi aveva avvisato”

Stiamo parlando proprio di lui, Harry, quello che sembrava essere il nipote preferito della Regina. I due, infatti, avevano un solido rapporto e lui era legato in particolar modo alla sovrana che per Harry era prima di tutto la sua amata nonna, a cui ha dedicato parole dolci al suo funerale.

Da quanto apprende l’affidabile Page Six, nessun familiare avrebbe avvertito Harry della morte della Regina Elisabetta II. Sembrerebbe che il principe abbia scoperto la drammatica notizia leggendo degli articoli su internet.

A confermare la notizia si aggiungono diverse affidabili fonti vicino a Buckingham Palace, che raccontano la stessa sconcertante storia. Il principe Harry era stato chiamato in Scozia proprio da suo padre, l’attuale Re Carlo III, inconsapevole che la sua amata nonna fosse deceduta poco prima.

Solo una volta atterrato in terra inglese sarebbe venuto a sapere la notizia tramite i media locali, leggendo su internet. In sostanza, nessun membro della famiglia reale aveva effettivamente chiamato il duca di Sussex per avvisarlo della morte della Regina Elisabetta II.

Una notizia drammatica che Harry avrebbe sicuramente preferito ricevere tramite un suo familiare, magari suo fratello. Sembra assurdo solo a dirlo, ma diverse fonti confermano che è andata proprio così. La speranza, comunque, è che la famiglia si possa riunire e che gli animi si siano calmati.

Attualmente, Harry e Meghan sono tornati nuovamente nella loro residenza California, a Montecito, per riunirsi con i loro figli e continuare la loro vita fuori dal regno.