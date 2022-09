Scatta il bacio Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: “É un ritorno di fiamma” | foto

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fanno sognare i fan con un bacio pieno di affetto sulle note della canzone Quanto amore sei. Ci sarà forse un ritorno di fiamma? Vediamo cosa è successo.

Michelle ed Eros sono stati insieme per molti anni e dal loro matrimonio è nata Aurora, che presto li farà diventare dei giovanissimi nonni. Nonostante si siano lasciati, i due non hanno mai smesso di volersi bene e di mostrare il loro profondo legame al pubblico.

Questa volta hanno deciso di farlo su un palco importante, nella splendida cornice dell’arena di Verona, baciandosi davanti a tutti. I fan sono rimasti sconvolti e ora sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Ma come sono andate esattamente le cose?

Il bacio all’Arena di Verona

Eros Ramazzotti ha iniziato il suo nuovo tour e in occasione della prima tappa all’Arena di Verona erano presenti anche sua figlia Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Sulle note di Quanto amore sei, Ramazzotti ha invitato Michelle a salire sul palco. Lei lo ha raggiunto, gli ha dato un affettuoso bacio sulla guancia e ha cantato a squarciagola la canzone che da sempre li lega. Eros, nel frattempo, intonava una dedica davvero commovente: “Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così”.

Nonostante non stiano più insieme il loro legame è sempre rimasto forte e i due ci sono sempre l’uno per l’altra, come è successo in questa occasione. Michelle c’era per Eros, e lui c’è stato per i momenti importanti di lei, anche a livello lavorativo.

Ora i due stanno per diventare nonni grazie alla loro figlia, Aurora, che pochi giorni fa ha annunciato la gravidanza. Insomma, i due sono single e ci sono davvero tutti i buoni presupposti per un ritorno di fiamma.

Poco tempo fa in un’intervista Eros si è lasciato andare parlando del rapporto con la bellissima conduttrice e, a proposito di questo, ha affermato:

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice“.

Continuando a parlare di lei, ha spiegato il suo concetto di amore, che tiene unita la famiglia che aveva costruito con Michelle.

“Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice – continua – . La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”.