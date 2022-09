Michelle Hunziker, sapete con chi stava quando aveva 17 anni? Lui ne aveva 45 anni! Fu uno scandalo 

Prima della storia d’amore che tutti conosciamo con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha avuto una storia d’amore che non vi sareste mai aspettati. Al tempo fu un vero e proprio scandalo.

Abbiamo appena saputo che Michelle Hunziker sta per diventare nonna, la figlia Aurora Ramazzotti infatti ha annunciato ufficialmente in queste ore la sua gravidanza, notizia di cui si vociferava da un po’ e che Aurora Ramazzotti aveva sempre smentito, per ovvi motivi dal momento che per prudenza si sconsiglia di annunciare una gravidanza prima del terzo mese. Ma tornando a nonna Michelle, in queste ultime ore è venuta fuori una notizia inedita sul suo passato sentimentale, di cui nessuno era a conoscenza. Ecco di cosa si tratta, non ci crederete mai.

Lo scorso anno ha visto Michelle Hunziker al centro dell’attenzione mediatica per il suo divorzio da Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due bambine. Il gossip su questo argomento e sulle presunte nuove relazioni di Michelle si era un po’ placato, anche perché la bomba mediatica esplosa sulla separazione ufficiale di Ilary Blasy e Francesco Totti, ha oscurato un po’ le notizie sulle altre coppie. Ma di recente, proprio in vista del fatto che la Hunziker sta per diventare nonna, il gossip è andato a rispolverare la sua vita sentimentale precedente a Eros Ramazzotti. Sapevate che è stata con un uomo molto più grande di lei quando aveva solo 17 anni?

Oggi come sappiamo Michelle ha una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini e, infatti, il gossip su di loro è stato molto attivo quest’estate. Con Angiolini, Michelle avrebbe trascorso buona parte dell’estate dividendosi anche il tempo con le figlie.

A proposito di queste ultime Michelle e Aurora erano state paparazzate fuori da una farmacia munite di test di gravidanza, da qui le prime ipotesi su ciò che poi si è rivelato vero.

Ma torniamo ai tempi in cui Michelle era ben lontana dall’essere nonna e perfino madre, quando aveva solo 17 anni. Chi era l’uomo maturo con cui ebbe una storia?

Michelle Hunziker e Marco Predolin

Ebbene sì, Michelle Hunziker è stata innamorata di Marco Predolin prima di vivere la storia d’amore con Eros Ramazzotti che ci ha fatto tanto sognare. Fra Michelle e Marco all’epoca c’erano ben 26 anni di differenza, lei ne aveva 17 anni, lui 43. Questa inedita storia d’amore al tempo suscitò scalpore, era il 1994.

Michelle al tempo era poco più che sconosciuta e lavorava ancora come modella, come ricorderete, infatti, era il lato B di Roberta, il marchio di intimo. Marco Predolin al tempo era invece un conduttore già molto conosciuto di famosi programmi Tv come per esempio il famosissimo Gioco delle Coppie. La storia fu breve perché lei un anno dopo, nel 1995 conobbe Eros Ramazzotti.

Di questa storia i tabloid ne avevano già parlato nel 2006 quando ci fu il caso Vallettopoli con il conseguente processo. In quella occasione Michelle Hunziker disse di essere stata ricattata da Fabrizio Corona che era in possesso di alcune foto della conduttrice con Predolin risalenti a quel periodo, erano alle Maldive e lei nelle foto era in topless. In quel caos mediatico Predolin fu perfino accusato di essersi messo d’accordo con Corona e ciò si spiegherebbe con il fatto che Predolin all’epoca era finito nel dimenticatoio.