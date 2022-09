Adriana Volpe si sfoga sulla Bruganelli: “Rimango basita, è un mostro…” | le taglienti parole

È iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip e sono già emersi molti retroscena da approfondire. A mettere benzina sul fuoco è Adriana Volpe che, senza la riconferma nel ruolo di opinionista, parla della sua ex collega Sonia Bruganelli, per cui non serba dolci parole. Vediamo cosa ha detto.

In questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, oltre ai nuovi volti nella casa ce ne sono alcuni anche in studio. Giulia Salemi, infatti, riveste il ruolo di portavoce dei social. Affianco a Sonia Bruganelli, inoltre, c’è Orietta Berti nei panni di opinionista.

Questa accoppiata ha stupito in molti visto che la moglie di Paolo Bonolis, durante la scorsa edizione, ha minacciato più volte di andarsene affermando che in futuro non avrebbe ricoperto nuovamente il ruolo in quanto la sua vita era “lontana dai riflettori”.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Adriana Volpe, che l’anno scorso sedeva vicino a lei. In molti si chiedono come mai la Volpe non sia stata riconfermata. Ecco spiegato perché.

In un’intervista fiume a Fanpage, Adriana racconta che inizialmente né per lei né per la Bruganelli avrebbe dovuto esserci un ritorno nello studio del GF Vip. “Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente”, spiega.

La Volpe ha dovuto declinare l’offerta dato che si prende cura di sua figlia da sola. “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare […] Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me”, chiarisce Adriana.

Sulla riconferma della sua ex collega afferma: “Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza”, afferma ironicamente. “All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì”.

Adriana Volpe, le taglienti parole su Sonia Bruganelli

Si sa, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non scorreva buon sangue e le due non sono mai riuscite ad essere in sintonia. Qualche tempo prima dell’inizio del GF Vip, le due si erano lanciate delle pesanti frecciatine.

La Volpe, in un’intervista, aveva fatto riferimento a “coloro che vanno avanti perché hanno dei santi protettori”. Probabilmente si trattava di un cenno alla Bruganelli che ha chiarito che Michele Guardì è ancora vivo, come a dire che anche lei potesse contare su qualcuno che la agevoli.

Sulla questione, la Volpe ha dichiarato: “In realtà, durante l’intervista mi hanno ricordato che Sonia disse di me: ‘Io torno al mio lavoro, lei non so se ce l’abbia’ – spiega – Ho risposto in maniera diretta e anche umile, dicendo che nel lavoro c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, chi perché ha santi protettori alle spalle”.

“E ho anche concluso dicendo: ‘Probabilmente a me mancano tutte e tre queste qualità’. Parlavo di me, rispondendo alla battuta di Sonia”. E su Guardì sottolinea: “Non lavoro con lui da cinque anni, però può rispondere quello che vuole. Non ho capito cosa intendesse, ma va bene così. Non ribatto, volo alto”.