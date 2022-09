La nuova indiscrezione bomba tra Ilary Blasi e Francesco Totti: il pupone si pente

Dopo l’intervista bomba al Corriere della Sera Francesco Totti vuole rimediare e sembrerebbe cercare un dialogo con la sua ex moglie.

Quando Francesco Totti ha rilasciato la famigerata intervista shock al Corriere della Sera in cui accusava sua moglie Ilary di averlo tradito per prima e di essersi intascata soldi e rolex dal pupone, pare che qualcosa stia cambiando.

Quelle dichiarazioni hanno fatto il giro del Web alimentando un giù bel ricco caos mediatico attorno alla coppia Blasi-Totti. L’intervista ha fatto storcere il naso ai loro numerosi fan i quali hanno sempre apprezzato la discrezione dei due anche quando l’addio è diventato ufficiale, quell’11 luglio con due comunicati separati.

All’epoca Ilary e Francesco avevano richiesto una legittima privacy per preservare i loro tre figli, Christian, Chanel ed Isabel ma i rotocalchi, in seguito alla notizia, hanno iniziato la telenovela del: Chi ha tradito chi? Francesco Totti è stato additato da subito come il principale colpevole della fine della storia, a causa di una nuova relazione, quella con Noemi Bocchi.

Forse stanco di queste illazioni Totti ha parlato dopo due mesi dall’annuncio della rottura e ha scatenato una vera e propria ondata a favore dell’ex moglie con un effetto completamente contrario rispetto a quello iniziale. Le dichiarazioni hanno sconvolto chi credeva che l’ex calciatore non avrebbe mai messo in cattiva luce la madre dei suoi figli. Eppure, così è stato ed adesso c’è da fare i conti con le su scelte rischiose.

Di risposta, la Blasi ha parlato con un secco no comment proprio per cercare di proteggere i suoi figli ma alcune fonti a lei vicine si sono fatte sfuggire una frase che ha del memorabile: “Ilary ha saputo cose negli ultimi anni che rovinerebbero 50 famiglie…” Si tratta di una rivelazione lapidaria ma davvero rivelatoria che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Totti e la via del dialogo

Francesco Totti è, forse, costretto a fare marcia indietro per salvaguardare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica e probabilmente anche a quelli dei giudici che andranno a prender in esame la separazione più discussa d’Italia.

Per questo sembrerebbe che l’ex calciatore sia disposto a cercare il dialogo con Ilary sia per arginare l’effetto bomba dell’intervista sia nell’interesse della tranquillità dei figli. Al suo fianco, però, rimane Noemi Bocchi, nuovo amore capace di farlo uscire dalla depressione e di aiutarlo nel difficile periodo della rottura.

Sull’altro fronte, Ilary continua la via del silenzio mente condivide momenti di tranquillità con i suoi amici più stretti e la sua famiglia. Il suo intervento nel caos mediatico si è limitato a smentire, tramite i suoi avvocati, l’indiscrezione di Dagospia circa gli sms erotici scambiati con un uomo misterioso.

Per Ilary questi messaggi non sono mai esistiti e la cosa principale ora è salvaguardare Christian, Chanel e Isabel da notizie false, rumors e terzi incomodi. Ilary sarà disposta a venire incontro a quello che è stato suo marito per ben vent’anni?