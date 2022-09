Alessia Marcuzzi fa rabbrividire il web: “Ti hanno uccisa…” | le toccanti parole

Alessia Marcuzzi commuove il web con parole toccanti. La conduttrice si è esposta con forza riguardo una questione molto delicata. Vediamo cosa ha scritto e cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è una famosa conduttrice televisiva che per anni ha tenuto compagnia ai telespettatori più appassionati di Mediaset. Attualmente ha preso una pausa dal lavoro e dalla televisione per dedicarsi alla sua famiglia e alla sua bellissima bambina lontana dai riflettori.

Tra pochi mesi però, esattamente nel 2023, tornerà sul piccolo schermo, questa volta in Rai. Infatti, ad Alessia Marcuzzi è stata assegnata la conduzione di un nuovo e fresco programma, Boomerissima, che ha tutti i presupposti per far impazzire il pubblico italiano.

Alla novità si aggiunge che la Marcuzzi è una delle conduttrici più apprezzate: è stata al timone di diverse edizioni dell’Isola dei Famosi, il programma estivo Temptation Island e molti altri colossi.

Questa volta ha fatto parlare di sé per una frase su Instagram. La showgirl con parole precise ed efficaci si è esposta su un argomento davvero delicato. La sua dedica ha commosso il pubblico e ha fatto riflettere in molti. Infatti, la Marcuzzi non è solita dare opinioni personali sui social.

Questa volta, però, la vicenda l’ha toccata talmente tanto che non ha potuto fare a meno di dire la sua fornendo uno spunto di riflessione alle oltre 5 milioni e mezzo di persone che la seguono ogni giorno.

Le parole toccanti su Instagram

Alessia ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che raffigurata in forma stilizzata Hadith Najafi. Si tratta della ragazza simbolo delle proteste in Iran, uccisa con 6 proiettili nella città di Karaj. Era diventato virale il video nel quale la bionda Hadith, senza velo, si legava i capelli prima di una manifestazione. La giovane vittima aveva solo 20 anni.

Da giorni in Iran le donne protestano per per la morte della 22enne curda Mahsa Amini dopo l’arresto della polizia morale, e Hadith Najafi era una di quelle.

La Marcuzzi ha condiviso un ritratto stilizzato di Hadith commentando l’accaduto. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha potuto fare a meno di esporsi di fronte a una questione sociale così delicata che minaccia le donne e la loro libertà.

“Ti hanno ucciso perché la tua libertà era più forte di loro”, ha scritto la Marcuzzi. Poche parole ma precise e toccanti che hanno toccato il cuore dei suoi followers e hanno fornito uno spunto di riflessione a molti.