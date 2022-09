Alessia Marcuzzi, una vita in pericolo. Improvviso incidente 

Alessia Marcuzzi ha raccontato di una disavventura che le è capitata di recente. Ha rischiato la vita ma per fortuna si è salvata. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi ha vissuto una situazione davvero spaventosa a causa della quale ha rischiato la vita. Si tratta di qualcosa che è successo a Londra, mentre era in vacanza con il marito Paolo Calabresi e i figli Tommaso e Mia. La conduttrice ha seriamente rischiato di morire. Attimi di panico per Alessia Marcuzzi che si è salvata per un soffio.

Nel corso della sua carriera Alessia Marcuzzi ha ricoperto diversi ruoli nel mondo dello spettacolo. Per esempio ha condotto molti reality, tra i quali Temptation Island Vip 2, e la sua è stata una lunga carriera iniziata negli anni Novanta.

Tra le conduzioni che si ricordano c’è anche quella di Le Iene, uno dei programmi più importanti della storia della Tv italiana. Alessia ha alle sue spalle anni di carriera e di successo tanto che la sua fama la precede.

Classe 1972, dopo il diploma si è iscritta alla scuola di recitazione e dizione. In seguito ha debuttato all’emittente televisiva a Montecarlo, l’attuale La7. È qui che è iniziata la sua avventura come valletta. Inoltre, nel 1994, ha fatto il suo ingresso in casa Rai all’interno di un format che vedeva Gigi Sabani alla conduzione.

Alessia Marcuzzi all’inizio del suo percorso ebbe anche delle esperienze al cinema per poi debuttare in televisione sulle reti Mediaset. Ed è proprio qui che Alessia ottenne una grande possibilità, ossia quella di condurre il Festivalbar, esperienza che ebbe inizio nel 1996. Nel 1998 e nel 2000 si è messa in posa anche per calendari molto irriverenti per la rivista Max.

Nei giorni scorsi Alessia Marcuzzi ha vissuto una situazione davvero drammatica, tutta la storia è stata raccontata dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram e i followers ne sono rimasti sconvolti e proprio in quella occasione Alessia Marcuzzi ha dimostrato una grande riconoscenza nei confronti dell’attuale moglie del suo ex Francesco Facchinetti.

Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi e l’incidente mortale

Alessia Marcuzzi era a cena con tutta la famiglia e stava mangiando un polpo quando ha improvvisamente accusato una certa difficoltà respiratoria a causa di un boccone che le rimasto incastrato nella trachea mentre deglutiva. Alessia si è alzata di scatto per chiedere aiuto. Paolo e Tommaso hanno subito provato ad aiutare Alessia con dei colpi sulla schiena ma il boccone di cibo era incastrato, al che la presentatrice è andata nel panico.

È qui che entra in gioco Wilma Faissol, l’attuale compagna di Francesco Facchinetti che è intervenuta con la manovra giusta per aiutarla a espellere il boccone di cibo che si era incastrato.

Ecco le parole della showgirl al riguardo: “Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire.”

Alessia Marcuzzi ha espresso tantissima gratitudine per Wilma che praticamente le ha salvato la vita. Wilma Faissol ha saputo affrontare la situazione perché in America ha seguito un corso di primo soccorso dove le è stata insegnata la manovra di Heimlich, l’unica manovra corretta da applicare in questi casi.