Romina Power operata per un grave problema di salute | Il drammatico racconto

Romina Power ha aperto il suo cuore ai microfoni di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, raccontando un grave problema di salute che sta combattendo da questa estate. L’ex moglie di Albano Carrisi si è anche sottoposta a una delicatissima operazione. Vediamo insieme cosa è successo.

Romina Power si è raccontata a Silvia Toffanin nella seconda puntata di Verissimo rivelando di aver avuto un serio problema di salute che ha messo a rischio le sue abilità motorie. “Non riuscivo più a camminare”: inizia così il drammatico racconto che ha colto di sorpresa il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Nelle ultime ore, infatti, sui social e sui giornali non si parla d’altro.

Romina Power racconta la delicata operazione

Tutti associamo Romina Power ad Albano Carrisi perché i due hanno formato per anni una coppia inseparabile. Le loro strade, però, negli anni si sono separate: alcuni pensano che sia successo a causa della drammatica scomparsa della loro primogenita Ylenia, di cui si sono perse le tracce.

Al di là delle motivazioni, i due si sono ricostruiti una vita diversa: Albano vive insieme a Loredana Lecciso, con cui condivide due figli. Romina, invece, vive in solitaria, godendosi l’amore di figli e nipoti. Per ora, non ha mai confessato di aver avuto una nuova storia d’amore dopo il suo amato Albano.

Romina Power: “Non riuscivo più a camminare”

Durante la seconda puntata di Verissimo, Romina si è lasciata andare a confessioni inaspettate. Prima fra tutte, ha dichiarato di essersi trasferita definitivamente in Puglia, la stessa regione in cui vive il suo ex marito. Il motivo, però, non è da ricondurre ad Albano: si tratta esclusivamente di una scelta personale e del suo amore per la terra salentinaa.

Inoltre, Romina ha raccontato del momento drammatico che ha vissuto questa estate per via di un grave e preoccupante problema di salute che l’ha costretta ad andare sotto i ferri.

La cantante è stata operata per un problema legato al ginocchio che non le permetteva più di camminare. “Al momento sono in fase di recupero per i problemi che ho avuto al ginocchio. Non riuscivo quasi più a camminare, mi hanno operato quest’anno”, afferma.

Nonostante sia stata operata, Romina attualmente è ancora in fase di recupero e sta affrontando un difficile percorso di riabilitazione.

L’obiettivo è recuperare al meglio le sue abilità motorie, e Romina si è dimostrata molto motivata a farlo. A proposito di questo, ha affermato: “La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”.