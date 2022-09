Francesco Totti e Noemi Bocchi sono un’unica famiglia: le foto parlano chiaro, è ufficiale

Il momento in cui Francesco Totti ufficializzerà la sua storia con Noemi Bocchi è sempre più vicino. La loro, ormai, è diventata una famiglia allargata: lo conferma anche uno scatto recente

Se qualcuno poteva avere ancora dei dubbi, ormai non può che arrendersi all’evidenza: Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno facendo sul serio. Ormai all’ex capitano non importa più di essere beccato dai paparazzi, e sempre più spesso viene fotografato sotto casa della sua nuova compagna.

Sembra passata un’eternità dall’annuncio della separazione tra Ilary e Totti, eppure è accaduto solo due mesi fa. L’11 luglio, in due comunicati stampa diversi, i due ex coniugi hanno confermato la loro separazione.

L’addio è stato causato da una crisi che, a detta di Totti, c’era già da diversi anni. Ilary l’avrebbe tradito ripetutamente e lui avrebbe cercato di ricucire i rapporti, ma ormai la showgirl si era allontanata da lui. L’ex calciatore, così, è caduto nello sconforto, e solo Noemi Bocchi è riuscita ad aiutarlo.

La crisi è cominciata durante l’ultimo anno della carriera agonistica di er pupone, che a causa dell’addio al calcio era caduto in una profonda depressione. Ilary non è stata al suo fianco come si sarebbe aspettato; anzi, sembrava allontanarsi sempre di più. Probabilmente per lei l’amore era già finito da un po’, ma non era semplice ammetterlo.

Alla fine i due si erano accordati per vivere da separati in casa: entrambi potevano vivere la loro vita senza rendere conto all’altro, ma cercando di non farsi scoprire. Così Totti ha conosciuto Noemi Bocchi durante una partita di padel: i due hanno cominciato a frequentarsi ed è nato l’amore. Un passo falso, però, è bastato a far accorrere i giornalisti che hanno fatto trapelare la notizia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: una famiglia allargata

Totti e Ilary si trovano nel bel mezzo della separazione, e non sarà semplice: ci sono molti punti su cui non si trovano d’accordo, e il gossip intorno a loro non fa che peggiorare i rapporti tra i due.

Totti e Noemi sembrano ormai una “famiglia allargata”: uno degli ultimi scatti immortala la figlia più piccola dell’ex coppia, Isabel, che esce da casa di Noemi. Anche Cristian era stato visto in altre foto condivise da vari giornali. Sembra che i figli dell’ex calciatore abbiano fatto la conoscenza della nuova compagna del padre e dei suoi figli, di 8 e 10 anni.

Totti per ora non ha confermato la sua relazione con Noemi Bocchi, ma vista la situazione non ha nemmeno bisogno di farlo. Forse tra poco deciderà di ufficializzarla, ma prima deve concludere il processo di separazione.