Ilary Blasi, spuntano le corna sui social. La frecciatina a Totti è davvero pesante

Dopo settimane di silenzio, Ilary Blasi tira una frecciatina a Totti con una foto su Instagram che immortala due caprette con le corna, chiamando in causa l’amica Belen. L’allusione al tradimento di Totti con Noemi Bocchi ha scatenato una vera e propria bufera mediatica.

Tra Rolex, Birkin, tradimenti e frecciatine sui social, la soap opera tra Totti e Ilary continua a ritmo incalzante. Ogni giorno il pubblico più appassionato in cerca di nuovi gossip e retroscena tra i due viene sempre soddisfatto per via dell’ondata di notizie che ogni ora arrivano.

A creare questa dinamica sono in primis i diretti interessati, Ilary e Totti, che per quanto abbiano detto di volersi trattenere per tutelare i figli, continuano a sfornare notizie di gossip.

Primo fra tutti l’ex capitano giallorosso che ha lanciato una bomba mediatica tramite l’intervista fiume al Corriere della Sera, nella quale si è lasciato andare raccontando una storia d’amore costellata di tradimenti, bugie e momenti di solitudine, confermandoci un vecchio – ma sempre attuale – detto: “Non è tutto oro quel che luccica”, soprattutto nel mondo dello spettacolo.

Ilary Blasi e il siparietto mediatico con Belen

A far parlare i giornali questa volta è stata Ilary. La conduttrice e showgirl ha scelto fin da subito il silenzio, rimanendo fedele alla sua decisione anche dopo le pesanti accuse dell’ex marito.

Nonostante questo, proprio ieri Ilary si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa postando una foto su Instagram, nella quale ha taggato la sua amica Belen Rodriguez.

Ilary è andata a visitare il nuovo spazio espositivo chiamato la Vaccheria, dove è presente “Cow”, l’opera di Andy Warhol che ritrae una mucca con due corna ben evidenti. Ilary l’ha fotografata e postata sulle storie Instagram, facendo insospettire i follower che hanno subito pensato a una frecciatina nei confronti di Totti e del tradimento con Noemi Bocchi.

Come se non bastasse, la conduttrice si è imbattuta in un recinto con due caprette con lunghe corna che si chiamavano Hillary e Belen. La Blasi ha colto il gioco di parole e ha postato la foto le due bestioline taggando l’amica Belen.

Alla provocazione ironica, la showgirl argentina ha condiviso la foto commentando: “Da capire chi è la capra e chi è la pecora, sto male”.

Insomma, un’evidente provocazione rivolta a Totti con una punta di ironia. Ilary non avrà ancora rilasciato interviste, ma di certo sa come trovare modi alternativi di far sentire delicatamente la sua voce e affermare la sua presenza.