Annalisa, chirurgia plastica dopo Amici? La differenza è drastica, fan scioccati

Annalisa si è concessa qualche ritocco di chirurgia estetica? Dopo Amici, il radicale cambiamento che la rende diversa da com’era prima. Un’evidente differenza che ha lasciato tutti senza parole.

Tutti, nel corso dell’estate appena trascorsa abbiamo cantato il tormentone dell’estate Tropicana cantata da Annalisa e i Boomdabash. La canzone ha fatto da colonna sonora dei tanti litorali italiani, in quella che è stata la prima estate che sapeva di normalità dopo i due anni di pandemia. Anche i tour estivi sono ripresi e Annalisa con i Boomdabash si è esibita live come molti altri cantanti in questo periodo di ripresa.

Questo è un periodo molto fortunato per Annalisa che è uscita da poco con il suo nuovo singolo, Bellissima e la tournée ancora in corso va avanti a tutto spiano e sono state da poco rese note le date di ottobre a Bologna e Firenze, le prossime tappe del fortunatissimo tour.

Di sicuro Annalisa, oltre ad essere una cantante di talento è anche una bellissima donna, molto ammirata da tutti, sia uomini che donne. Naturalmente come molte celebrità Annalisa è presente sui social e soggetta come molti ai commenti dei fan. Sembra che un’idea in particolare si muove tra i suoi followers e cioè che si sarebbe sottoposta ad alcuni leggeri ritocchi di chirurgia estetica. Sarà vero?

Annalisa e la chirurgia estetica dopo Amici

Annalisa è molto timida e questo aspetto del suo carattere non lo ha mai nascosto, più che parlare preferisce cantare, ambito che le riesce meglio, perché può essere più disinvolta, come lei stessa ha dichiarato: “Ho paura di dire delle cavolate, mi vergogno. Dico delle cose che non hanno senso, non capisco più niente e voglio solo cantare perché è l’unica cosa che sono in grado di fare“.

Come ricorderete gli esordi di Annalisa sono stati, anche per lei, con Amici nell’edizione del 2010 e queste parole che vi abbiamo riportato sono una testimonianza della giovane Annalisa, all’epoca venticinquenne che si esponeva per la prima volta con i media. Una ragazza rimasta umile che non ha mai fatto la diva ma che soprattutto non ha mai nascosto le proprie insicurezze e i propri limiti.

Come vi abbiamo detto, però, chi la segue dagli esordi sostiene di aver notato un cambiamento, dovuto presumibilmente ad alcuni piccoli ritocchi di chirurgia estetica. Ma questa informazione corrisponde a verità?

Sembra proprio di No, nessuno strumento chirurgico è venuto a contatto con il viso di Annalisa che mantiene la sua bellezza naturale senza “trucchi”.

Ma sulla questione Annalisa ha anche già espresso la sua opinione difendendo la sua naturalezza e rivendicando, a chi lo chiedeva, il fatto di non essere mai ricorsa ad alcun ritocco: “Io non ho rifatto niente, non scherziamo, voi siete matti”. Una risposta pungente la sua che non lascia spazio a battute di replica, togliendo ogni dubbio sulla questione.