Noemi Bocchi ricoverata. La nuova fiamma di Totti è in ospedale, situazione preoccupante

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è stata ricoverata all’ospedale. Poche le informazioni sulle sue condizioni di salute.

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è stata ricoverata all’ospedale Umberto I di Roma. Sembra che il ricovero risalga allo scorso 12 settembre, ma la notizia è emersa soltanto ieri. Poche le informazioni sulle sue condizioni di salute.

Ormai i due fanno sul serio: la frequentazione va avanti da mesi e sembra che il rapporto vada a gonfie vele. L’ex calciatore ha finalmente parlato della sua separazione da Ilary e ha raccontato cose che nessuno si sarebbe mai aspettato.

In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, Francesco Totti ha raccontato della crisi che ha vissuto con Ilary Blasi e che li ha portati infine alla separazione. Le sue parole raccontano di un tradimento da parte di lei che lo avrebbe gettato nella disperazione. La crisi sarebbe iniziata durante l’ultimo anno da calciatore, quando Ilary non sarebbe riuscita a dargli il giusto supporto per affrontare l’addio.

L’ex calciatore ha trovato messaggi e foto che inchiodavano Ilary, scoprendo così di essere stato tradito. Totti ha provato a sistemare le cose, ma purtroppo la crisi era già in una fase avanzata per Ilary e alla fine non c’è stato nulla da fare. Si parla poi di un accordo tra i due, che prevedeva di poter frequentare altre persone senza però farsi scoprire dai media.

Una situazione che, è chiaro, non sarebbe potuta durare molto a lungo. Così lo scorso 11 luglio c’è stato l’annuncio ufficiale della separazione, e Totti ha potuto vivere la sua nuova relazione senza più nascondersi. È stata Noemi Bocchi ad aiutarlo in un periodo difficile che durava da molto tempo: i due sono molto legati.

Noemi Bocchi ricoverata, ecco cosa è successo

L’ultima notizia riguarda proprio la nuova fidanzata di Totti, ma non ha nulla a che vedere con la questione della separazione: Noemi Bocchi è stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma. Il motivo, come si legge su diverse testate, è un’infezione da Covid-19.

Non ci sono dettagli sulle sue attuali condizioni né sulla gravità di ciò che le è accaduto. Sicuramente si tratta di qualcosa che ha bisogno di qualche approfondimento, visto il ricovero. Totti si trova in zona ed è chiaramente in apprensione per la sua compagna.

Nel frattempo Ilary, che ha letto dell’intervista al Corriere della Sera, ha risposto piccata che “ognuno pagherà le proprie azioni, parole e comportamenti“. Che cosa significa questa minaccia? La showgirl ha intenzione di rispondere al fuoco e iniziare una guerra? Di sicuro è un’uscita poco felice, vista anche la situazione in cui si trova la nuova coppia.