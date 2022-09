Tradimento Blasi, parla la parrucchiera e amica che ha fatto da tramite: “Ecco qual è la verità”

Della vicenda Totti-Blasi se ne parla da mesi ormai, e ogni giorno spuntano nuove indiscrezioni. Questa volta a lanciare la bomba, però, non sono stati gli ex coniugi, bensì la famosa parrucchiera, che avrebbe fatto da tramite tra Ilary e il suo presunto amante. La dichiarazione rilasciata è senza mezze misure: vediamo esattamente cosa ha detto.

Dopo l’intervista fiume rilasciata da Totti al Corriere della Sera, sulla pagine di gossip si è scatenato l’inferno. Per quanto i due sembravano voler mantenere il silenzio per tutelare i figli, alla fine Francesco ha parlato e ha raccontato più del previsto.

Nell’intervista Totti ha chiarito diverse dinamiche ed è sceso nei dettagli della loro separazione. Parlando di Ilary, ha affermato che la sua ex moglie aveva un amante, chiarendo anche le tempistiche dei presunti tradimenti.

Secondo il racconto dell’ex capitano della Roma, sarebbe stata lei la prima a tradire. Totti avrebbe trovato dei messaggi incriminatori e dopo svariati tentativi di recuperare la loro relazione, avrebbe conosciuto la sua attuale fiamma, Noemi Bocchi.

La confessione di Totti, quindi, punta il dito su Ilary e fa accenno a un grave atto di adulterio. Nel raccontarlo, Francesco coinvolto anche Alessia Solidani, oggi ricercatissima su internet. I fan, infatti, vogliono sapere qual è la sua versione.

La confessione di Alessia Solidani

Alessia è una famosa parrucchiera che, oltre ad aver messo mani nella chioma di Ilary, avrebbe anche aiutato la showgirl a coltivare il suo rapporto extraconiugale.

“Ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”, afferma Francesco.

Certo, questa rimane la sua versione, visto Ilary non si è mai espressa. Sarebbe bello poter ascoltare le due campane, ma la conduttrice de L’Isola dei Famosi sembra che non abbia intenzione di parlare, per ora.

La parrucchiera è stata accusata pubblicamente da Totti di aver fatto da tramite, favorendo il tradimento. Messa in mezzo a una situazione così scomoda, dopo giorni di silenzio è arrivata la dichiarazione che tutto il mondo aspettava.

Alessia Solidani ha provato a mettere un po’ di ordine nel caos mediatico con una breve ma incisiva dichiarazione che recita:

“Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di venti anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente, sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.