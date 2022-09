Chi è Alessia? Ecco rivelato il tramite tra Ilary e l’amante. Nuove sconcertanti rivelazioni

La nuova intervista di Francesco Totti è una vera e propria bomba di informazioni. Svelato il tramite tra Ilary e il suo amante. Si tratta della sua parrucchiera, chi è Alessia?

La storia sull’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si infittisce giorno dopo giorno. I due hanno annunciato con due comunicati distinti la loro separazione ufficiale l’undici luglio.

Freddi e distaccati, gli ex marito e moglie hanno richiesto ai media la giusta privacy per superare questo momento molto delicato soprattutto nell’ottica di salvaguardare i figli.

Tuttavia, la situazione da un po’ di tempo a questa parte sta letteralmente degenerando a causa delle incredibili dichiarazioni dell’ex calciatore. Al Corriere della Sera Totti ha rilasciato un’intervista a dir poco rivelatoria che spiega il suo punto di vista sulla rottura con la moglie Ilary Blasi. Totti è certo: a tradire per prima sarebbe stata la bella conduttrice. Una volta venuto a conoscenza dei misfatti della Blasi, l’uomo si sarebbe consolato tra le braccia dell’allora amica Noemi Bocchi, divenuta in seguito, la sua nuova fiamma.

Sulla questione Francesco dice: “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

Chi è questa terza persona di cui parla il pupone? Abbiamo scoperto la sua identità

Pare che Ilary Blasi per organizzare gli appuntamenti con il suo amante abbia fatto affidamento su una persona che conosce da tempo, la hair stylist Alessia Solidani. La donna è una delle parrucchiere più ricercate da star come Michelle Hunziker e Sabrina Ferilli oltre che hair stylist di fiducia di Ilary con la quale si è più volte fatta immortale su Instagram.

Alessia, secondo le parole di Totti, sarebbe stata, quindi, un punto di riferimento per Ilary durante la crisi matrimoniale tra lei e suo marito, aiutandola ad organizzare incontri segreti con altri uomini. Parole dure, quelle dell’ex calciatore, che di certo non denotano quella delicatezza tanto richiesta dai giornali ma che hanno dimostrano come lui sia fermo sul piede di guerra.

A tal proposito la Blasi non ha tardato a rispondere alle accuse dell’ex marito con una secca dichiarazione: “Ognuno è responsabile delle proprie azione”. La donna ha ribadito la sua intenzione di proteggere al massimo i suoi figli per questo preferisce tacere, almeno per ora.

La battaglia si farà a quanto pare in tribunale. C’è un patrimonio immenso da dividere oltre la custodia dei figli. Totti avrebbe voluto evitare di andare a processo ma pare che Ilary sia più propensa a discuterne tramite avvocati per ottenere ciò che evidentemente le spetta.

Tutti sull’attenti, allora, questo inverno ci darà altre assurde rivelazioni sulla coppia che un tempo aveva sognare migliaia di italiani. Adesso, però, sembra che all’orizzonte ci siano solo dei gran nuvoloni.