La Regina Elisabetta non è morta di vecchiaia: rivelazione scioccante, ecco cos’è successo in quelle ore

L’8 settembre scorso si è spenta, a 96 anni, la regina Elisabetta: la perdita ha sconvolto il mondo intero. Le cause della morte non sono state rese note, ma nelle ultime ore stanno emergendo alcuni dettagli

Lo scorso 8 settembre è successo qualcosa che sapevamo sarebbe accaduto, ma non eravamo ancora pronti ad affrontare: la regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni, dopo un regno lungo 70 anni. Un record nella storia del Regno Unito.

Mentre il popolo e il mondo intero continua a piangerla e portare doni in suo ricordo, molti si chiedono quale sia stata la causa della sua morte. La famiglia reale non ha rilasciato informazioni a riguardo, e tutti hanno pensato la stessa cosa: la regina è morta di vecchiaia. Adesso, però, alcune indiscrezioni avrebbero svelato che dietro c’è dell’altro.

La donna è morta in serenità, questo ha detto la famiglia, circondata dai suoi affetti. Lì presenti c’erano suo figlio Carlo, che ora è diventato re, e la figlia Anna. In seguito l’hanno raggiunta anche Harry e William; il primo, però, non ha fatto in tempo a porgerle l’ultimo saluto. Il padre Carlo ha chiesto ai due di presentarsi da soli e lasciare Kate e Meghan fuori, in segno di rispetto per la regina.

La regina si è spenta al castello di Balmoral, dove ormai abitava stabilmente. Già da tempo aveva smesso di partecipare di persona a diversi eventi, e il nuovo primo ministro Liz Truss si era recata di persona in Scozia per incontrare Elisabetta. Le condizioni di salute dell’ex regina preoccupavano i medici già da un po’ e per questo motivo si era ritirata a una vita più privata e tranquilla, pur rimanendo presente per le questioni importanti.

Morte regina Elisabetta, ecco la verità

La scomparsa della regina Elisabetta è un evento storico di enorme portata: con la sua morte si chiude un’epoca. Ora ne inizierà un’altra, sotto la guida prima di re Carlo e poi, quando vorrà abdicare (queste le sue parole), di William, il prossimo in linea di successione.

Ma la regina è davvero morta di vecchiaia? Come riportato da alcune testate, sembra che ad aver aggravato le condizioni già precarie sia stata una brutta caduta. Il colpo ha peggiorato la situazione di Elisabetta, fino a portarla irrimediabilmente alla morte.

È probabile, poi, che la morte della regina sia avvenuta diverse ore prima dell’annuncio ufficiale, che è stato alle 18.30: la famiglia stava aspettando di ricongiungersi prima di comunicare la notizia al Regno Unito e al mondo.