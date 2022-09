Mara Venier, colpo durissimo per il pubblico. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno 

I fan di Mara Venier sono su tutte le furie per la notizia che li ha appena raggiunti, ecco che cosa è successo.

Mara Venier, è tra le principali conduttrici delle scuderie Rai e ha all’attivo diverse edizioni di Domenica In, un programma che praticamente è diventato suo e la cui conduzione arrivò nel 1995.

Zia Mara è sempre stata simpatica e professionale, l’amica della porta accanto con cui ci si siede in salotto a chiacchierare ed è così che in effetti ha impostato la sua conduzione. Come il salotto di casa propria dove invita amici e artisti di ogni tipo. Caratteristica, questa che la rende unica e che le ha permesso di distinguersi rispetto a tanti altri conduttori televisivi.

Come è stato riportato più volte, anche dalla stessa Mara Venier, inizialmente la sua carriera è iniziata come attrice partecipando a diversi film, tra i quali: Diario di un italiano, Delitti e profumi, Night Club, Paparazzi e Pecore in erba nel 2015.

Mara Venier, lo sanno tutti, è originaria di Venezia ma con il suo primo marito Francesco Ferracini, padre di Elisabetta, si trasferì a Roma dove inizialmente lavorava a Campo dei fiori come “stracciarola” come racconta spesso, il contatto con la Roma cinematografica la mise poi in contatto, con diversi registi e attori e il suo esordio su pellicola avvenne con Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini.

Successivamente prese parte alla serie TV di Dario Argento La porta sul buio nell’episodio La bambola diretto da Mario Foglietti.

Ma gli amanti del Cinema si stupiranno ancora di più nel sapere che a scoprire Mara Venier e notare il suo volto cinematografico fu nientemeno che Nanny Loy il quale, in quel periodo stava lanciando una novità televisiva per l’Italia, le candid camera e chiamò proprio Mara Venier per condurlo. Fu così che iniziò la carriera di conduttrice di Mara Venier, con il successo che ne conseguì. In seguito passò alla conduzione del Cantagiro in compagnia dell’allora semi sconosciuto Fiorello.

Da qualche tempo zia Mara si è adeguata ai social ed è approdata a Instagram dove condivide molti contenuti sia dal lavoro che sulla sua vita privata. Alcuni detrattori però hanno opinioni molto precise al riguardo alle quali zia Mara risponde così:

“Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché? Poi l’ha pubblicata un sito trash e ha avuto un grande risalto con molti commenti divertenti in mia difesa e la conseguenza è stata un altro attacco”.

Un fulmine a ciel sereno

Recentemente Mara Venier ha deciso di rifiutare un’offerta da parte della Rai che le ha proposto una conduzione in prima serata. Il programma sarebbe previsto in prima serata appunto, venerdì 16 novembre ma la conduttrice è praticamente sparita dal palinsesto perché si è tirata indietro all’ultimo momento. Il motivo? Il programma le toglierebbe troppo tempo e probabilmente come ha più volte detto, le piacerebbe dedicarsi anche alla famiglia.