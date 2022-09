Noemi Bocchi, il chirurgo ci è andato giù pesante. Irriconoscibile

Com’era prima la nuova compagna di Francesco Totti? Un’altra persona! Irriconoscibile dalle foto.

Noemi Bocchi un tempo era praticamente un’altra persona, il chirurgo plastico ci è andato giù pesante e quella che abbiamo visto spesso fotografata quest’estate insieme al Pupone era una persona diversa.

Di lei si è parlato continuamente quest’estate, è stata uno dei protagonisti principali della questione Totti – Blasi dal momento che la trentaquattrenne romana è l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma e, addirittura, per un po’ si è parlato di una presunta gravidanza, poi smentita dai giornali, in particolare da Alfonso Signorini, il primo a essere informato sui fatti.

La donna è stata sposata con Mario Caucci, imprenditore e patron del Tivoli calcio, dal quale ha avuto due figli. È appassionata di fiori e laureata in economia. Secondo la recente e scottante intervista di Totti al Corriere della sera lui e Noemi hanno iniziato a frequentarsi da Capodanno 2021 e inizialmente la loro era una storia clandestina.

L’11 luglio scorso come sappiamo ha cambiato le carte in tavola scompaginando la vita di tutti i protagonisti di questa storia e quindi anche della nuova coppia che si è trovata dalla sera alla mattina al centro del gossip. Inevitabilmente Noemi è stata anche oggetto di critiche, dal momento che in tanti l’hanno considerata la principale causa della discordia tra Totti e Ilary.

La situazione è cambiata ancora quando Francesco Totti con la sua clamorosa intervista ha praticamente affermato di non essere stato l’unico a cercare felicità altrove e ha effettivamente sbugiardato Ilary Blasi che avrebbe avuto, stando a quanto da lui dichiarato, più di una storia extra coniugale. Oggi la nuova coppia sembra aver raggiunto una certa serenità e stare più tranquilla, anche dopo l’estate passata insieme e allo scoperto, malgrado le dicerie.

Le male lingue hanno insinuato che vi sia una certa somiglianza fra Noemi Bocchi e Ilary Blasi, ma com’era la compagna di Totti prima?

Noemi Bocchi e quei ritocchini che l’hanno cambiata

Noemi è sicuramente un tipo di donna fra le più belle che si vedono in giro, alta e magra, bionda e i suoi colori in generale ricordano effettivamente l’ex signora Totti. Ma forse non sapevate che nel corso degli anni Noemi Bocchi si è sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica che le hanno conferito l’attuale aspetto. Prima era un’altra persona, praticamente irriconoscibile.

Negli scatti del passato di Noemi possiamo vedere effettivamente un volto diverso, alcune parti del viso sono state decisamente ritoccate e basta mettere a confronto due fotografie, una del passato e una del presente per rendercene conto. Il naso per esempio è più scolpito oggi di quanto non lo fosse prima, per non parlare della bocca, prima più sottile e oggi più carnosa. Le sopracciglia sono tatuate e gli zigomi oggi sono più alti.

