Cristina Parodi: “Giorgio tornava a casa con…”, le incredibili parole della giornalista raccontano il dramma

Cristina Parodi ha svelato un retroscena riguardo suo marito Giorgio Gori che ha lasciato tutti senza parole. Un momento di forte dramma per l’uomo e la coppia

Cristina Parodi ha condiviso un grande dramma che ha dovuto affrontare nella sua vita di coppia: la giornalista ha raccontato un retroscena importante che riguarda suo marito Giorgio Gori e che ha lasciato tutti senza parole.

I due sono legati in matrimonio dal 1995: entrambi giornalisti, i due hanno attraversato periodi non troppo facili, ma sono riusciti a superare ogni difficoltà e oggi sono più uniti che mai.

Cristina ha iniziato la sua carriera giornalistica lavorando per piccole emittenti nei primi anni ottanta; nel 1990 approda a Mediaset e conduce Calciomania insieme a Maurizio Mosca. Svolge poi il ruolo di inviata per Pressing, un programma di approfondimento calcistico.

Nel 1992 lancia il TG5 insieme a Enrico Mentana (direttore del telegiornale), Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, conducendo la prima edizione del telegiornale. Nel 1996 abbandona il TG5 e conduce Verissimo, oggi condotto da Silvia Toffanin, che ha ereditato il timone della fortunata trasmissione.

Cristina Parodi ha anche preso parte ad alcuni film nel ruolo di se stessa, come Tutti gli uomini del deficiente, Body Guards – Guardie del corpo e e Il 7 e l’8. Nel 2013, dopo vent’anni passati in Mediaset, approda in Rai. È stata giurata in Altrimenti ci arrabbiamo e ha condotto insieme ad Al Bano Così lontani così vicini. Dal 2014 comincia a condurre La vita in diretta.

Giorgio Gori è anch’egli un giornalista, fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia ed è stato diretto di Canale 5 e Italia 1. Gori è stato anche attivo in politica, e da giugno 2014 è sindaco della città di Bergamo.

Cristina Parodi, il retroscena sul marito

I due giornalisti sono sposati da circa 25 anni e hanno tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. La coppia ha sofferto molto durante la pandemia, per un motivo molto particolare: Gori, in qualità di sindaco della città di Bergamo, ha dovuto affrontare una sfida davvero tosta.

Un periodo davvero difficile che i due hanno affrontato insieme, superando la tremenda battaglia. La giornalista ha raccontato i dettagli di quei terribili giorni, raccontando come il marito fosse provato. “Ho provato a sostenerlo. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho cercato di essere accogliente. Giorgio tornava a casa portandosi dentro un dolore enorme“.

Il loro rapporto è diventato ancora più forte dopo questa esperienza: la giornalista ha fatto di tutto per supportare il marito e dargli l’aiuto di cui aveva bisogno.