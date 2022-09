Paolo Bonolis: altro che Sonia, nel suo cuore un’altra donna misteriosa. Spunta la verità

Paolo Bonolis, conduttore senza necessità di presentazioni, ha avuto una relazione estremamente significativa, che nulla ha a che vedere con sua moglie Sonia. Scopriamo chi ha rubato il suo cuore. Ecco tutti i dettagli.

La solidissima coppia formata dalla nota opinionista del Grande fratello Vip, Sonia Bruganelli e dal più celebre e ironico conduttore televisivo italiano Paolo Bonolis, sta facendo molto discutere in questo periodo estivo.

Ma qual è il vero aspetto privato e la vera essenza di Paolo come marito? Corrisponde a quella integerrima, ferma e impenetrabile che abbiamo di lui come professionista o l’esatto opposto quando ricopre i panni di uomo e marito?

Questo è il dubbio che più sta facendo arrovellare le menti di tutti i suoi fan.

Dalle numerose interviste rilasciate ai magazine, agli show televisivi e sul web, Bonolis si descrive come un uomo d’altri tempi, con valori e passioni che reincarnano appieno il ritratto del perfetto galantuomo. Un gentleman dedito alla famiglia e al rispetto dei sentimenti di figli e moglie.

Al contrario di ciò che lui stesso racconta della sua Sonia, che vive e dimostra l’amore in modo decisamente più distaccato e razionale. Questo però non ha mai impedito alla coppia di vivere il loro sentimento e il loro rapporto in modo sereno e longevo, anzi, si può affermare dalle dichiarazioni di entrambi che in questo caso, gli opposti si sono attratti davvero.

Ciò non toglie che il conduttore non ha avuto una splendida famiglia esclusivamente in condivisione alla sua attuale moglie, bensì andò all’altare anni prima con un’altra donna con la quale ha vissuto un amore breve ma particolarmente intenso che gli ha dato i suoi primi due figli Stefano e Martina.

La donna del mistero: la prima famiglia di Paolo Bonolis

Come anticipato dunque, Sonia non è stata l’unica significativa storia d’amore per il grande presentatore. Anni prima, scambiò gli anelli con la famosa psicologa americana Diane Zoeller.

I due si sposarono negli anni ottanta, tempi di grande successo per entrambi, ma il loro matrimonio durò pochissimo a causa della celerità nel compiere questo passo da parte di entrambi. I loro percorsi si divisero ma condividono ad oggi sporadiche telefonate o incontri occasionali senza coinvolgimento emotivo di nessun genere, se non il reciproco rispetto e la scelta di mantenere un rapporto civile soprattutto per il bene dei loro figli Martina e Stefano.

Nonno Paolo

I frutti dell’unione dell’ex coppia Paolo-Diane sono oggi adulti sposati e Martina ha da poco partorito uno splendido bambino, la luce degli occhi di nonno Paolo. Il conduttore ha inoltre altri tre figli avuti con la sua ultima moglie: Silvia, Davide e Adele che hanno un splendido rapporto con i fratelli avuti dalla prima moglie.

Il quadretto della perfetta famiglia allargata.