Ancora Roberto D’Agostino, rivela tutta la verità: “Totti ha messaggi ‘spinti’ di Ilary Blasi e il video dove prende i Rolex”

Roberto D’Agostino ospite nel salotto di Domenica In da Mara Venier rivela un retroscena che non era ancora saltato fuori nella questione Totti – Ilary.

Del divorzio dell’anno non si smette di parlare su tutti i canali, web, televisivi o cartacei che siano da quando lo scorso 11 luglio è stata annunciata la separazione in via ufficiale con due comunicati separati. Sì stiamo parlando ancora una volta di loro, la non- coppia dell’anno, gli scoppiati per eccellenza, Ilary Blasi e Francesco Totti. Anche zia Mara a Domenica In non poteva esimersi dall’affrontare l’argomento e lo ha fatto con uno dei leoni del giornalismo di costume: Roberto D’Agostino.

Roberto D’Agostino ha lanciato una bomba mediatica di una certa importanza e lo ha fatto con queste parole: “Totti ha messaggi erotici di Ilary Blasi e il video dove prende i Rolex”.

Una notizia potente lanciata nel salotto di Mara Venier dal direttore di Dagospia il portale di gossip e costume che fu trai primi a rivelare della crisi di coppia e della conseguente rottura fra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex Capitano della Roma.

D’Agostino anche in questa occasione sembra essere al corrente di importanti informazioni prima degli altri e ha raccontato tutto quello che sapeva a Domenica In.

Innanzitutto una precisazione che Roberto D’Agostino ha voluto fare riguarda proprio l’entità di questo scoop di cui non si fa altro che parlare da tutta l’estate.

Ecco una prima dichiarazione di D’Agostino: “Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto” ha esordito il giornalista parlando con Mara Venier- “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”.

Ma questa affermazione sulla mancanza di fama che da alla testa e sul dislivello mediatico che c’era tra Ilary e Totti, lei ormai più popolare dopo il ritiro di lui, Roberto D’Agostino ha aggiunto qualcosa di ancora più interessante. Ecco di cosa si tratta.

Le rivelazioni di D’Agostino

Roberto D’Agostino ha detto nuove cose circa questo rapporto, in crisi da almeno cinque anni, come lui stesso ha rivelato: “Oggi le vite vengono rovesciate sui social, c’è l’autogossip; bastava seguirli sui social per capire che tra loro due non c’era più nulla, ma nessun giornale poteva permettersi di dirlo, perché Totti a Roma era l’ottavo Re.”

D’Agostino quindi ha continuato a sostenere la tesi secondo la quale la coppia era praticamente separata in casa da tempo e se ricordate una prima bomba sulla loro eventuale separazione scoppiò in primavera, con relativa smentita di entrambi attraverso i canali ufficiali. Proprio a proposito di queste smentite Roberto D’Agostino ha detto:

“Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi) e di non conoscerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito”.

Di sicuro questa è una delle rivelazioni più clamorose se consideriamo come sono andate poi le cose. Ilary era stata rassicurata dal marito circa il suo non coinvolgimento nella storia con Noemi Bocchi e invece la realtà si è rivelata un’altra. Eppure su giuramento del marito Ilary era sicura anche se la crisi in effetti c’era e i due aspettavano il momento giusto per renderla ufficiale.

“Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l’annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi”.

Ecco un’ulteriore specifica di D’Agostino in merito agli eventi di quei primi mesi della bomba mediatica che sta per esplodere.

D’Agostino si è espresso poi anche sulla recente e molto discussa intervista di Francesco Totti al Corriere della sera:

“Non è stata un’intervista, ma un atto giudiziario. I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary sono stati screeshottati. La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove. Sarà un processo devastante, spero si mettano d’accordo”.