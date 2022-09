Lutto Piero Chiambretti, una perdita davvero straziante. Il cordoglio social

Il celebre conduttore Piero Chiambretti ha subito una difficile perdita ma ecco che arriva il cordoglio sui suoi social.

Piero Chiambretti è rimasto sconvolto da un’importante perdita nella sua vita. Arriva, quindi, il suo messaggio di addio su Instagram che ha commosso tutti. Chiambretti non lascia nulla al caso e quindi ha deciso di dedicare delle profonde parole ad un nome importantissimo venuto a mancare negli ultimi tempi.

Il volto di Chiambretti è sicuramente uno dei più conosciuti nel panorama mediatico italiano. L’uomo ha iniziato giovanissimo la sua carriera quando nel 1982 si presentò in mutande ad un provino per la Rai. Grazie alla sua esuberanza esordisce su Rai 1 ma è solo nel 1987 che raggiunge il successo con il programma Và pensiero in onda su Rai 3.

Prima, però, di arrivare a celebri programmi dove tutti lo ricordano, Chiambretti ha iniziato facendo il disc Jockey nelle discoteche e lavorando in alcune emittenti radiofoniche a Torino. Dal 1981 al 1986 è stato un animatore turistico nelle navi da crociera, grande banco di prova per la sua attività di intrattenitore.

La carriera di Chiambretti e il cordoglio social

Nel 2007 Piero Chiambretti lascia la Rai dopo una lunga carriera nel servizio pubblico. Approda a LA7 con programmi diventati cult come Markette o Pronto Chiambretti. In seguito, il conduttore arriva a Mediaset dove dal 2020 conduce la nuova stagione di Tiki Taka, show dedicato al calcio ma che con lui al timone assume un’impronta certamente più satirica.

Durante gli anni di lavoro Chiambretti ha avuto la possibilità di collaborare con diverse personalità e ottimi professionisti. Ed è proprio ad uno di questi che ha dedicato un dolce messaggio social che testimonia il legame profondo tra loro.

Nel pieno di questa estate, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, è venuto a mancare Angelo Guglielmi ex direttore di Rai 3. L’uomo aveva 93 anni ma la sua scomparsa ha lasciato Chiambretti distrutto e il conduttore ha così riservato a Guglielmi un post commovente e personale.

Ecco le sue parole: “Se ne va Angelo Guglielmi. Un grande intellettuale con cui ho diviso giorni meravigliosi per 30 anni”. Al suo cordoglio si aggiunge anche quello di Usigrai che dichiara “Grande intellettuale, lucido critico letterario storico direttore di Rai3, ha rivoluzionato la televisione con creatività e sperimentazione e inventato la tv-realtà. Con lui se ne va una grande pagina di storia della cultura italiana”.

Una grossa perdita non per Chiambretti ma anche per il mondo della televisione tutta.