Maurizio Costanzo, il doloroso commento: “Mi dispiace per Alessia Marcuzzi…”

Maurizio Costanzo fa delle dichiarazioni commoventi nei confronti di Alessia Marcuzzi. Quale situazione sta affrontando la conduttrice? Perché il giornalista parla di lei. Ecco i dettagli della vicenda.

Maurizio Costanzo è un giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, autori di programmi di successo sia in Mediaset che in Rai. Dal 1982 conduce il celebre Maurizio Costanzo Show, talk show che ospita nel suo salotto grandi personalità dello spettacolo.

L’uomo ha un’incredibile esperienza televisiva ed è dotato di una forte personalità che lo ha reso riconoscibilissimo dal pubblico italiano.

Dopo un primo matrimonio ha sposato in seconde nozze il famoso volto Mediaset Maria De Filippi con la quale ha avviato una casa di produzione che distribuisce programmi celebri come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, solo per citarne alcuni. I due costituiscono una delle coppie più solide dello spettacolo italiano oltre che essere un duo vincente di ascolti televisivi con i loro prodotti seguitissimi dal pubblico.

Grazie, anche, alla sua grande esperienza nell’ambito dei media, Costanzo ha sentito il bisogno di dedicare delle parole di conforto per una conduttrice italiana, Alessia Marcuzzi, la quale sta vivendo un momento di difficoltà. Vediamo cosa sta succedendo.

Le parole di Maurizio Costanzo per Alessia Marcuzzi

La celebre conduttrice Alessia Marcuzzi, volto cult di Mediaset per parecchi anni, ha deciso di prendersi un po’ di pausa dalla televisione dopo aver condotto programmi di successo come “L’isola dei famosi”, “Le Iene” o “Temptation Island”. In seguito a questo periodo di stop, però, la Marcuzzi è voluta tornare ma questa volta cambiando complementarmente le sue vesti. Difatti, Alessia ha firmato un contratto proprio con la Rai, sorprendendo tutti.

La conduttrice avrebbe dovuto iniziare la stagione televisiva con il programma Boomerissima, uno show nel quale si discutono vari temi con uno sguardo diviso tra passato e presente, ma purtroppo pare che sia stato rimandato.

Secondo alcune indiscrezioni Boomerissima dovrebbe essere stato rimandato di qualche mese anche se non si capiscono bene le cause di tale decisione. Di certo, in tv accade spesso che la programmazione possa cambiare a seconda di esigenze particolare e per questa volta la Marcuzzi è stata la “vittima” di questa disposizione.

Per questo Costanzo in un’intervista al giornale Nuovo ha dedicato alcune parole ad Alessia commentando dispiaciuto un altro stop per la brava conduttrice. Queste sono le sue parole: “Tempo debito, dimostrerà tutto il suo valore di conduttrice.

Lei è molto amata dal pubblico, quindi sicuramente tante persone aspettano che torni in onda. Mi dispiace non vedere per il momento Alessia Marcuzzi, avrebbe dovuto segnare il suo esordio in Rai. Quanto alle ragioni dello slittamento non saprei dire nulla di più di quanto già non si sappia. Gli spostamenti dei programmi sono fisiologici”.

I fan di Alessia Marcuzzi, allora, devono aspettare ancora un altro po’ prima di rivederla in televisione, con molta probabilità si tratta di gennaio 2023. Non ci resta che aspettare e vedere gli sviluppi di questa particolare vicenda.