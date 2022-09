Gigi D’Alessio: ‘Anna addio per sempre’ | La rivelazione toccante del cantante

Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna finalmente si rivelano e si mostrano a tutti. Gli scatti in esclusiva non lasciano dubbi: è lei il nuovo amore del cantante napoletano. Un duro colpo per Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio non ha perso tempo ed è andato avanti con la sua vita, dopo la fine della sua tormentata relazione con la bellissima Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il figlio Andrea.

Ma il napoletano ha optato per una strategia diversa, questa volta. Mesi di silenzio, di privacy e riservo assoluto hanno caratterizzato questa nuova relazione, che ha attirato l’attenzione dei fan e dei paparazzi. Gigi D’Alessio ha infatti atteso il momento opportuno per “mostrare” la sua nuova fiamma, che nel frattempo è rimasta incinta. Notizia scottante, scoperta e palesata da Alfonso Signorini, che ha completamente stravolto la vita della nuova coppia.

Ma com’è nata questa nuova storia d’amore? I dettagli sono sconosciuti ma ora che i due si mostrano, per la prima volta sui social, è possibile intuire e ricostruire qualche tassello in più di questa nuova vicenda amorosa.

Chi è la nuova compagna di Gigi D’Alessio?

Si tratta di Denise Esposito, la giovane vent’ottenne che ha letteralmente fatto perdere la testa al romantico cantante napoletano. Ma c’è di più. A gennaio 2022 è nato Francesco, figlio della neo-coppia, primo per lei e quinto (in verità) per lui, dopo Claudio, Luca (LDA, il cantante uscito da Amici), Ilaria e Andrea. Ora si aggiunge anche il piccolo Francesco, frutto di quest’ultimo amore.

La famiglia D’Alessio – Esposito sta conoscendo un periodo splendido e positivo, infatti è stata recentemente pizzicata nella meravigliosa località sarda della Maddalena. Pare proprio che i due siano molto legati, affiatati e uniti.

Il motivo della riservatezza degli ultimi mesi, gravidanza compresa, è da attribuire alla timidezza, all’introversione e alla discrezione di Denise Esposito, che non è attirata e non gradisce apparire e mostrarsi in pubblico. Gigi D’Alessio, come ha dimostrato, ha rispettato le volontà della compagna e anzi, pare apprezzi con piacere questo lato del suo carattere.

Durante questo periodo però c’è stata un’evoluzione. Gigi D’Alessio terrà un concerto nell’isola greca di Mykonos e per l’occasione ha deciso di rivelarsi e di dichiarare al mondo questo nuovo legame.

Su Instagram il cantante ha postato la prima foto pubblica insieme a Denise Esposito: i due si baciano teneramente al porto, sullo sfondo regna l’atmosfera notturna della bellissima località ellenica. Come se fosse il titolo di una sua canzone, Gigi ha accompagnato lo scatto con questo commento:” Io, tu e a Luna”, gesto che ha fatto impazzire i fan, Clementino e Bianca Atzei compresi.