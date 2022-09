Simona Ventura felicissima, arriva il “dolce” annuncio | La foto rivelatrice con il compagno

Simona Ventura spiazza tutti con un lieto annuncio che coinvolge anche il suo compagno, Giovanni Terzi. Il pubblico è sotto choc, nessuno si aspettava questa notizia. Vediamo cosa è successo.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano: schietta, simpatica e alla mano, non si è mai tirata indietro dal far sapere il suo pensiero. E anche riguardo la sua vita privata, ha sempre comunicato dolori e felicità ai suoi fedeli telespettatori.

La Ventura è stata sposata per molti anni con Stefano Bettarini. La coppia ha avuto due figli maschi, ma dopo anni di felicità il loro rapporto è giunto al termine e i due si sono separati.

Nonostante questo, Simona non si è mai persa d’animo e ha ripreso in mano la sua vita. Dopo la separazione ha incontrato un uomo di cui si è follemente innamorata: stiamo parlando del suo attuale compagno, Giovanni Terzi. Anche lui, precedentemente sposato, ha due figli avuti dalla sua ex moglie.

Tra i due è nato un amore forte, che Simona non teme di raccontare. La coppia non ha mai fatto segreto della loro voglia di sposarsi, ostacolata, però, da fenomeni esterni come il Covid.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il lieto annuncio su Instagram

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra – spiega Simona Ventura in un’intervista a Gente –.

Vorremmo una festa senza rischi, godercela con accanto le persone del cuore. Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo. Il nostro amore è forte, si esprime ogni giorno: insieme siamo in grado di superare qualsiasi avversità. Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi.”

Nonostante tutti fossero al corrente del forte legame che unisce Simona Ventura e il suo compagno, nessuno si aspettava il lieto annuncio fatto pochi mesi fa. Vediamo insieme cosa qual è la notizia.

Lo scorso luglio Simona e Giovanni hanno trascorso momenti di relax in occasione del Motor Valley Fest all’Accademia Militare di Modena. Proprio lì, hanno scattato una foto che ha fatto impazzire i fan per il messaggio.

La coppia ha postato una foto che li ritrae pronti per uscire, forse a cena. Nello scatto si può ben notare il loro sorriso a 32 denti e la mano del compagno Giovanni Terzi sul ventre di Simona. È stato forse un modo per comunicarci che sta per arrivare una cicogna?

Ovviamente sono solo supposizioni, ma in molti dopo questa foto hanno pensato all’ipotesi che Simona sia in dolce attesa e i fan sono impazienti di sapere qual è la verità.