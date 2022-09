Lutto Elisa Isoardi, dramma devastante per la conduttrice. La notizia di queste ore

Nelle ultime ore Elisa Isoardi ha dovuto affrontare una perdita terribile. Il lutto le ha spezzato il cuore: se n’è andata una persona molto importante

Elisa Isoardi costretta ad affrontare un lutto terribile: nelle ultime ore la conduttrice ha condiviso una foto sui social per ricordare una persona molto importante per lei, che se n’è andata di recente.

Nata a Cuneo il 27 dicembre 1982, la Isoardi è una conduttrice ed ex modella. La sua carriera inizia con Miss Italia nel 2000, quando vi partecipa come “Miss Valle d’Aosta”. Dopo l’esperienza nel concorso si trasferisce a Roma e studia recitazione, diplomandosi in Teatro drammatico. Dal 2001 al 2003 partecipa a diverse produzioni teatrali.

Si trasferisce poi a Milano e intraprende la carriera di modella, oltre a comparire in spot pubblicitari e video musicali. Nel 2005 torna a Roma e diventa inviata del programma Guarda che luna condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli. In seguito conduce Italia che vai su Rai1, Caccia al ladro su Sky e Il Festival di Castrocaro nel 2007, di nuovo insieme a Giletti.

Dal 2008 conduce La prova del cuoco al posto di Antonella Clerici, che ha abbandonato la conduzione per seguire la sua gravidanza. Negli anni 2010 continua a condurre diversi programmi di intrattenimento, come Linea Verde e Miss Italia nel mondo. Nel 2020, dopo la chiusura de La prova del cuoco a causa dei bassi ascolti, partecipa a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro.

Sempre nello stesso anno partecipa come concorrente a L’isola dei famosi. A causa di un infortunio all’occhio, però, dovrà ritirarsi dal gioco. Elisa Isoardi ha avuto una relazione col politico Matteo Salvini dal 2014 al 2018. Nel 2019 ha invece frequentato l’imprenditore Alessandro Di Paolo, ma la storia è finita dopo pochi mesi come ha confermato la stessa conduttrice.

Elisa Isoardi, il terribile lutto

Quest’anno la conduttrice è tornata in tv con un nuovo programma chiamato Vorrei dirti che. Nella trasmissione gli ospiti hanno la possibilità di confessarsi cose che non si erano mai detti, una sorta di C’è posta per te in cui si mettono in gioco i propri sentimenti.

Di recente però la Isoardi ha dovuto fare i conti con una grande perdita, un lutto che ha sconvolto tutta la sua famiglia: è mancata sua nonna Lucrezia, alla quale la conduttrice era molto legata. La chiamava affettuosamente Memè e il loro legame era molto forte, come ha spesso ripetuto lei stessa.

“Ciao Memè nonnina mia” ha scritto la conduttrice in un post su Instagram. I fan hanno espresso tutta la loro vicinanza alla donna. Poco tempo fa aveva condiviso un altro post dove esprimeva tutto il suo amore per la nonna: “Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia.

Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”.