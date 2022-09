Grande Fratello Vip, prima bomba in diretta: Sonia Bruganelli sbotta in diretta

Dopo appena la prima puntata di Grande Fratello Vip, l’opinionista del programma Sonia Bruganelli si sfoga furiosamente in diretta il motivo? Non ve lo aspettereste mai, ecco le sue parole: “Adesso basta, vado via”.

Si comincia già con la polemica per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip già dallo scorso anno si è lasciata andare a un accorato sfogo in diretta provocato da alcuni problemi legati a un gesto di Giulia Salemi nei suoi confronti. L’opinionista ha minacciato di andarsene.

La prima puntata che ha avuto luogo lo scorso 19 settembre si può dire sia iniziata col botto, infatti durante la prima puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha messo subito Sonia Bruganelli a confronto con Elenoire Ferruzzi, che un anno fa aveva scritto un tweet piuttosto piccato proprio contro Sonia Bruganelli, la quale, appena ha avuto un’occasione non se l’è lasciata scappare e ha detto di aspettare al varco la Ferruzzi con queste parole: “Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale… Mi troverai qui… Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”.

Dopo questa boutade ironica, Sonia Bruganelli, ha voluto dimenticare i dissidi per un momento sottolineando l’importanza dell’esempio di Elenoire Ferruzzi per tutti i giovani, che come lei (quando aveva 16 anni), decidono di intraprendere la transizione. Ma non è stata questa la cosa che ha fatto andare su tutte le furie Sonia Bruganelli quest’anno affiancata da un’altra compagna di viaggio: Orietta Berti che va a sostituire Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi

Sonia Bruganelli ha criticato Giulia Salemi, sottolineando una mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte dell’ex concorrente del GF. Sonia Bruganelli è rimasta molto infastidita dalla cosa. Innanzitutto partiamo dal fatto che Giulia Salemi è stata scelta in qualità di esperta influencer, è stata scelta come social media manager del reality.

Dopo essere stata annunciata è entrata all’improvviso in studio interrompendo la conversazione fra Alfonso Signorini e, appunto, Sonia Bruganelli che è appunto rimasta molto infastidita dal gesto.

Ecco cosa ha detto Sonia Bruganelli dell’ingresso improvviso di Giulia Salemi: “Giulia è molto carina. Ha una voce radiofonica, è velocissima. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Il web dice che la guardavo come l’avrebbe guardata la Gregoraci? Ma no. A parte il fatto che lunedì sera quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti”.

Si tratta di parole sicuramente molto piccate che sottolineano un certo fastidio e che proseguono in questi termini:

“Carina la gag, ma la prima volta che parlo cavolo e arriva questa e ok! Stavo per andarmene ma poi era troppo presto. Ma comunque no, ma c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… Ma poi è lei che si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?”