Mettiti alla prova: velocità e concentrazione, il test visivo che misura la tua vista

Prova questo test visivo per valutare e verificare la tua capacità di osservazione. Sono pochi coloro che lo portano a termine con esito positivo. Tu sei uno di quelli?

Esistono tanti parametri, valutazioni e prove per verificare la capacità di osservazione e visione. Effetti ottici, disegni, illusioni che misurano la vista e il grado di distinzione e di discriminazione di un dato oggetto. Questo test visivo, che proponiamo, è molto particolare e preciso: va ad analizzare il livello di concentrazione, di acuità e profondità visiva di una data persona e di chi si sottopone all’esercizio.

È utile per studiare la vista e la capacità di differenziazione mentale, legata appunto alla semplice e pura osservazione di un contesto. Tramite questo test viene chiamata in causa la velocità dell’occhio e il tempo di riconoscimento mentale, stimolato dalla visione.

Un esercizio interessante, divertente, pratico e adatto a conoscere in profondità le abilità visive e mentali.

Test visivo: mettiti alla prova

Il test consiste nell’osservare questo disegno, raffigurante tanti funghi colorati, sparsi, di diverse dimensioni e conformazioni e trovare il piccolo topo, nascosto. Sembra facile, in realtà pochi riescono nell’intento e nella consegna di questo “compito” particolare e peculiare.

Le dimensioni coinvolte sono l’attenzione, l’osservazione, la capacità di riconoscimento, la profondità, la concentrazione. Il tutto valutato tramite le tempistiche e i tempi di reazioni, importanti per la riuscita del test.

Cosa accadde quando fai questo test? Il campo visivo si allarga, si espande per trovare la differenza, quel soggetto che non ha niente a che fare con l’intera rappresentazione e il cervello, a sua volta, riconosce e collega il topo intruso come l’input da trovare, identificare e segnalare a livello percettivo e poi verbale.

Si tratta di segnali continui e veloci tra l’esterno e l’interno, tra condizione ambientale e condizione mentale della persona.

Trattandosi di un test visivo, occhio alla fretta e alla possibilità di cadere nell’inganno. Sono necessarie attenzione, calma, “rilassatezza” visiva e concentrazione. Questa è la combinazione ideale per la riuscita del test.

Ad uno sguardo accorto, è possibile scorgere il topo nascosto dietro un fungo, posizionato in primo piano, verso il basso e a destra. Il “caos” di funghi scompare ed emerge la testolina. Ad ulteriori, successive visioni, la vista tenderà a concentrarsi solo su questo nuovo particolare, appena scovato.

Pochissimi riescono a scorgere l’animale in una manciata di secondi. I casi sono davvero rari. Se ci sei riuscito/a significa che hai una grande capacità di osservazione, concentrazione e distinzione. Se invece hai avuto difficoltà, cimentati con altre prove e approfondisci sempre di più queste importanti abilità, che abbinano la vista e la velocità.