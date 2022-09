Test visivo: quanti animali riuscite a contare nell’immagine?

Scoprite le vostre capacità di osservazione, con questo veloce test visivo. Avete un’acuta capacità di osservazione? Quanti animali riuscite a trovare? Siete pronti a scoprire quanto è alto il vostro quoziente intellettivo? Più animali riuscite a vedere nell’immagine più è alta la vostra capacità di osservazione e maggiore sarà il vostro quoziente intellettivo.

Il cervello è un organo che va tenuto sempre in allenamento. Sapevate che il cervello umano viene usato solo in una minima percentuale rispetto alle sue capacità reali? Per esempio quanto è acuta la vostra capacità di calcolo e di osservazione?

Eccovi una prova visiva specifica per conoscere le vostre capacità intellettive. Con un buon allenamento potrete essere ancora più smart e i test visivi come quello che vi proponiamo vi possono aiutare proprio per questo scopo. Acquisirete una migliore lettura della realtà così da applicarla anche in altri ambiti della vostra vita.

Nell’immagine che vi proponiamo ci sono diversi animali e la sfida per il vostro cervello consiste proprio nel trovare il numero esatto di animali presenti nella figura. L’immagine è composta in modo tale da non consentire facilmente l’individuazione di tutti gli animali, a meno che si abbia un’ampia capacità di osservazione.

Questo test che vi proponiamo è anche un buon esercizio per la memoria, per tenervi sempre in allenamento ma anche per divertirvi, da soli o con gli amici. Vi ricordiamo poi che questo, come altri test che vi proponiamo hanno validità di gioco e di allenamento ma non una validità scientifica.

Quanti animali sono presenti nell’immagine?

Di solito, statisticamente il numero di animali individuati si aggira fra i 6 e i 12, anche se non si tratta del numero esatto.

Il numero esatto di animali presenti nell’immagine che vi proponiamo è 14, ma dove sono nascosti? Non possiamo dirvi dove ma possiamo dirvi quali animali sono presenti: un bisonte, un orso, un lupo, un cervo, un uccello ed un gatto.

Se poi aguzzate bene la vista, potrete vedere anche gli ospiti più piccoli che si camuffano bene nell’immagine e stiamo parlando di: un castoro, un coniglio, uno scoiattolo, un pesce, una lucertola, un pipistrello e un serpente. E se dopo aver scovato questi esemplari vi concentrate ancora un po’ potrete individuare anche la presenza di uno squalo.

Vi consigliamo di fare questo esercizio sfidando parenti e amici per provare a testare non solo la vostra capacità visiva ma anche quella degli altri. Quanti animali siete riusciti a trovare? Quante persone hanno scovato più animali di voi?

Il test può anche essere visto come un gioco divertente da fare in compagnia e non solo un modo per testare le proprie capacità di osservazione. Sicuramente allenarsi in test come questo può essere utile per mantenere la mente attiva.