Grande Fratello Vip, drammatico lutto: “È un infarto…”. Agghiacciante retroscena

Si riaccendono le telecamere nella casa del Grande Fratello Vip e come sappiamo bene, dopo un po’ le telecamere vengono dimenticate e i concorrenti si lasciano andare a tante confessioni e tendono ad aprirsi tra di loro rivelando molte cose della propria vita privata. In alcuni casi può trattarsi anche di momenti drammatici.

Le nuove stagioni televisive sono ufficialmente ricominciate e lunedì 19 settembre è ripartito anche il Grande Fratello Vip condotto ancora una volta da Alfonso Signorini che, ricordiamolo, ha condotto la precedente edizione per ben sei mesi. Si prospetta un’edizione ricca di eventi e di emozioni molto forti.

Nell’attesa che i concorrenti attuali si lascino andare e diano il loro meglio al programma, alcune ex concorrenti hanno confessato qualcosa di inaspettato e molto drammatico.

Per esempio Giulia e Silvia Provvedi, ossia Le Donatella, hanno confessato al pubblico di una loro drammatica perdita in famiglia. La loro dichiarazione risale allo scorso 14 settembre.

Le Donatella, oltre ad avere in comune la stessa faccia, in quanto gemelle, condividono la passione per il canto e forse i fan più assidui ricorderanno i loro esordi sul piccolo schermo nella sesta edizione di X Factor. In quell’occasione si presentarono con un altro nome: Provs Destination.

Forse in pochi ricordano che questo nome d’arte fu cambiato dalla loro coach di quella edizione, Arisa, che le ribattezzò Le Donatella, quello fu l’inizio del loro successo e il primo piccolo passo verso la pubblicazione del loro primo Album.

Ma oltre ai successi purtroppo le due sorelle hanno dovuto affrontare un lutto molto grave nella loro vita, si tratta di un momento drammatico del loro passato che hanno voluto condividere di recente. Ecco di chi si tratta.

Il lutto delle Donatella

È stato proprio nella casa del Grande Fratello Vip, dopo la partecipazione a L’Isola dei famosi che Le Donatella si sono fatte conoscere di più al grande pubblico, oltre che hai concorrenti della casa più spiata d’Italia, conquistando così un gran numero di fan.

Proprio lo scorso 14 settembre a un passo dalla ripresa del Grande Fratello Vip, Le Donatella, hanno raccontato di un periodo davvero drammatico della loro vita, la perdita del padre quando avevano 28 anni. Si è trattato, purtroppo, di una circostanza improvvisa mentre le due sorelle si trovavano in videochiamata con il padre.

È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”, questa è la scioccante dichiarazione delle due giovani donne che si sono viste orfane da un momento all’altro.

Tanti sono i messaggi di vicinanza e commozione che sono scaturiti sui social dopo questa loro dichiarazione.

Le Donatella erano molto legate al padre che era affetto di cancro e si stava curando, per altro sembra rispondere davvero bene alle cure. L’infarto che lo ha stroncato però non era legato alla malattia di cui soffriva.