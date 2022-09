Katia Ricciarelli perde la testa a Scherzi a parte: spinte e pugni. Situazione fuori controllo

Katia Ricciarelli è stata vittima di un brutto scherzo architettato dalla produzione di Scherzi a parte. La cantante ha perso la testa e ha avuto una reazione incontrollata che ha lasciato tutti senza parole

La povera Katia Ricciarelli è rimasta vittima di un brutto scherzo e la sua reazione ha scioccato tutti. Scherzi a parte le ha tirato un brutto tiro, ma la cantante lirica è esplosa in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato, arrivando persino alle mani.

Nata a Rovigo, è uno dei soprani più apprezzati e conosciuti in Italia. Il suo debutto avvenne a Mantova nel 1969 con La bohème. L’anno successivo apparve ne Il trovatore al Teatro Regio di Parma. Il pubblico televisivo la conobbe dopo la sua vittoria al Concorso Internazionale Voci Verdiane andato in onda sulla Rai.

La cantante lirica si è esibita in molti teatri in giro per il mondo, tra i quali il Lyric Opera di Chicago, il Teatro alla Scala, il Royal Opera House a Londra, il Metropolitan Opera e molti altri. Le sue performance hanno spaziato tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti e molti altri.

L’artista è stata insignita del titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Ha collaborato per molti anni col Rossini Opera Festival di Pesaro.

Negli anni 2000 ha ridotto i suoi impegni musicali e si è dedicata anche alla televisione ed alcuni film d’autore, come La seconda notte di nozze di Pupi Avati; l’interpretazione le ha fatto guadagnare il Nastro D’argento.

Nel 2021 è stata concorrente de Il Grande Fratello VIP. La sua partecipazione è stata molto criticata dal pubblico, visto che più volte ha esternato pensieri razzisti e omofobi, e ha assunto comportamenti prepotenti verso gli altri concorrenti.

Katia Ricciarelli, la reazione che ha spaventato tutti

Sembra proprio che questi suoi comportamenti siano tipici del suo carattere, visto che la cantante è esplosa in modo scioccante dopo uno scherzo di cui è rimasta vittima su Scherzi a parte.

Alla donna è stato detto che il suo cane Ciuffy avrebbe ingoiato degli orecchini preziosissimi, del valore di 200mila euro. La proprietaria degli orecchini, una certa Sabrina (attrice del programma) ha cominciato ad accusare la Ricciarelli, mostrandole anche una lastra che provava la colpevolezza del cane.

La cantante è quindi esplosa, insultando Sabrina che nel frattempo continuava a stuzzicarla. Katia Ricciarelli le ha tirato addosso dell’acqua e, di fronte a ulteriori provocazioni, ha cominciato a spintonare la donna e tirarle i capelli, poi ha provato a strapparle il vestito.

Alla fine le è stato svelato di essere vittima di uno scherzo, ma nel frattempo la reazione della donna ha sconvolto tutto il pubblico.