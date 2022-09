Stefania Sandrelli, dichiarazione clamorosa: “…mi innamoro di una donna”

Stefania Sandrelli, ospite a Domenica In ha fatto una dichiarazione molto forte che ha lasciato senza parole la conduttrice e i fan: “Innamorarmi di nuovo? Mai. Meglio le donne”.

Domenica 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione di Domenica In e tra gli ospiti di punta c’è stata l’attrice Stefania Sandrelli, icona del cinema, che si è lasciata andare a un’intervista confessione molto intima. L’attrice è intervenuta nel salotto di Domenica In soprattutto per promuovere il suo ultimo film da protagonista Acqua e Anice diretto da Corrado Ceron e in uscita il prossimo 29 settembre.

Nel corso dell’intervista, come spesso capita nel salotto di Mara Venier, non si è parlato solo di lavoro e di cinema, ma anche della lunga carriera di Stefania Sandrelli e della sua vita. Il discorso includeva anche i suoi amori, il più famoso dei quali è stato Gino Paoli dal quale ha avuto una figlia, Amanda Sandrelli.

Nicky Pende è stato un altro nome, tra gli amori di Stefania Sandrelli, menzionato durante la chiacchierata con Mara Venier. Pende è stato l’unico che la Sandrelli ha sposato e con lui ha avuto il secondo figlio, Vito. Ma il suo amore più grande e duraturo è quello che va avanti dal 1983 con Giovanni Soldati.

Ma proprio a proposito dell’amore e della sua lunga vita, alla domanda di Mara Venier se, tornando indietro, si innamorerebbe di nuovo, Stefania Sandrelli ha dato una risposta piuttosto sorprendente e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa ha detto.

Se tornassi indietro mi innamorerei di una donna

Rispetto al discorso amoroso affrontato con Mara Venier, Stefania Sandrelli ha detto di aver amato davvero tutte le volte che si è innamorata e queste sono state le sue parole:

“I miei amori, tutti quelli importanti, avrei voluto sempre che fossero per sempre. Perché ero certa del mio amore per loro. Mi sono sposata una sola volta per fortuna, però avrei sempre voluto che fosse per sempre un amore. Oggi? Non ho nessuna voglia di innamorarmi follemente. Ma neanche in un’altra vita. Nella mia prossima vita, se mi innamoro mi innamoro di una donna e con tutto quello che posso, con tutte le valutazioni del caso. E se non avessi la responsabilità e la certezza di tutte le rinunce che mi toccherebbe fare, lo farei. Intellettualmente, lo farei volentieri”.

Un’affermazione sicuramente molto importante che vuole forse sottolineare l’importanza e la superiorità di una donna rispetto a un uomo in certe circostanze. Forse questa affermazione si riferisce anche alla maggiore comprensione che si potrebbe ricavare dal rapporto con una donna. Addirittura Stefania Sandrelli sembra prediligere i gatti: “Ne ho avuti otto e sono stata benissimo. Io sono una che ha sempre sofferto molto, a me non piace per niente soffrire”.

Le parole di Stefania Sandrelli sono particolarmente profonde e dicono di lei che ne ha vissute davvero tante nella sua vita e che ogni storia vissuta è stata sicuramente intensa, talmente intensa da farle sentire di aver dato tutto alle persone che ha amato in questa vita e ora, in un’eventuale altra vita potrebbe scegliere una sua simile, una donna.