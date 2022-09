Vite al limite, pesa oltre 200 kg: il cambiamento di Kirsten Perez è allucinante | foto

Vite al limite è un programma su Real Time che segue i percorsi di dimagrimento di persone sovrappeso, ma – tra i tanti – quello di Kirsten Perez rimarrà nella storia. Il suo cambiamento ha lasciato tutti senza parole.

Il dottor Nowzaradan è conosciuto per i suoi modi severi di comunicare, per spingere i suoi pazienti sovrappeso a perdere chili e riprendere in mano la propria vita.

Durante le numerosissime puntate di Vite al limite, programma firmato Real Time, sono state raccontate le storie di vita di molte persone, che hanno deciso di intraprendere un faticoso percorso di dimagrimento con il dottore più severo della tv.

Molti ce l’hanno fatta, altri hanno mollato, e altri ancora hanno perso la vita per via del loro peso.

Tra le storie dei protagonisti di ogni puntata, quella di Kirsten è entrata nel cuore di molti telespettatori, che si sono appassionati al suo percorso e negli anni hanno fatto il tifo per lei. In questo caso, il cambiamento c’è stato e vederlo con i propri occhi è allucinante. Vediamo esattamente quanti chili ha perso e come ha fatto.

Kirsten Perez era una donna di 278 kg che con l’aiuto del dottor Nowzaradan ha affrontato una doppia dipendenza: quella del cibo e quella dalle droghe.

Oltre ad avere un problema di peso, infatti, Kirsten aveva ammesso di essere dipendente dalle droghe. Nel corso della sua vita ha fatto uso di svariate sostanze stupefacenti, tra cui metanfetamine e acidi.

Per capire il motivo della sua fragilità fisica e mentale il programma tv ha scavato nel suo passato, svelando uno spiacevole episodio che l’ha cambiata per sempre.

All’età di 17 anni Kirsten era stata vittima di violenze sessuali. La traumatica esperienza l’ha scossa a tal punto che la ragazza ha perso il controllo della propria mente e si è lasciata andare alla dipendenza dal cibo e dalla droga.

Il percorso con il dottor Nowzaradan è stato lungo e faticoso e a tratti lei stessa pensava di non farcela. Invece, contro ogni aspettativa, Kirsten ha perso tantissimi chili e il suo cambiamento fa la monito a molte altre persone che hanno lo stesso problema.

Grazie a una fortissima forza di volontà, la donna ha seguito passo per passo la dieta del dottore abbinata a della attività fisica giornaliera. Questo le ha permesso di perdere ben 80 kili passando da 278 a 200 kg. Assieme alla perdita di peso, Kirsten ha ripreso in mano la sua vita, che ad oggi riesce a condurre normalmente.

In una foto su Instagram si mostra decisamente dimagrita e sorridente. Il percorso è ancora lungo e la donna si sta impegnando tutt’ora per perdere altro peso, ma tutti i fan del programma e della sua storia sono convinti che lei ce la farà.