Max Laudadio all’ospedale: “Calci, pugni e bastonate” a Striscia la Notizia violenta aggressione | foto

Mancano pochi giorni all’inizio della 35esima edizione di Striscia, e già sappiamo che non mancheranno riprese di aggressioni nei confronti di giornalisti e operatori.

Una delle prime che sarà mandata in onda vede Max Laudadio e il suo cameraman vittime di una violenta aggressione in un parcheggio di Varese. Vediamo cosa è successo e in che condizioni sono attualmente.

Non è raro vedere gli inviati di Striscia la Notizia subire aggressioni fisiche durante i loro servizi. Il programma d’informazione satirico, infatti, va a mettere il naso in situazioni talvolta pericolose per denunciare ingiustizie sociali a partire da parcheggiatori abusivi fino a personaggi che fingono di poter curare malattie con la propria mente.

Max Laudadio finisce all’ospedale

Insomma, sappiamo tutti che si tratta di un programma che la maggior parte delle volte dà fastidio alle persone accusate, smascherate in prima serata davanti a tutta Italia. Per questo motivo, gli inviati sono spesso vittime di violente aggressioni fisiche e verbali, che li portano a stare anche mesi in ospedale.

L’ultimo è stato Max Laudadio, preso a calci, pugni e bastonate durante una registrazione. Il giornalista insieme al suo cameraman è andato a visitare un parcheggio di Varese, dove i gestori si intascavano soldi annullando i ticket dei clienti che vanno a pagare in contanti la sosta e alzando la sbarra manualmente.

Dopo varie denunce e segnalazioni, Laudadio ha deciso di recarsi lì, dove poi è stato aggredito. “Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro”, racconta l’inviato.

Come se non bastasse, “Il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo “impegnati” con il fratello è tornata e con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore. Per fortuna, è arrivata la polizia, che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto”, conclude Max.

Insomma, una vera e propria aggressione fisica che vedremo in una delle prime puntate di Striscia la Notizia costata cara a Laudadio e il suo cameraman. Dopo la registrazione, entrambi sono finiti all’ospedale: a Max Laudadio sono stati prescritti sette giorni di prognosi, mentre l’operatore ha il naso rotto e venti giorni di prognosi.