Emma Marrone, terribile dramma al funerale del padre: orrore durante la cerimonia

La cantante Emma Marrone non solo ha dovuto affrontare il dolore per la perdita del padre, ma anche un terribile dramma avvenuto durante i funerali dell’uomo.

Emma Marrone costretta ad affrontare un nuovo dramma, e nel peggiore dei modi: al funerale di suo padre, venuto a mancare a inizio settembre, è accaduto qualcosa di davvero spiacevole.

La cantante è tra le più amate in Italia: dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2010 ha ottenuto un successo enorme sia nel nostro paese che all’estero, diventando tra le cantanti più seguite della sua generazione. Il suo timbro ricorda molto quello di Gianna Nannini e Loredana Bertè; lei stessa ha ammesso di aver sempre trovato in loro la sua fonte di ispirazione.

Emma ci ha regalato pezzi indimenticabili, come Calore, Con le nuvole, Io son per te l’amore, Non è l’inferno e molti altri. Il suo stile unico la rende una degli artisti più seguiti dai giovani, e non solo. La cantante ha partecipato anche al Festival di Sanremo, la prima volta insieme ai Modà col singolo di successo Arriverà.

Nel 2014 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a Copenaghen, portando il brano La mia città, scritto da lei. Purtroppo, nonostante il suo talento, la cantante è arrivata 21° nella classifica finale, registrando uno dei più bassi risultati di sempre per l’Italia. Emma Marrone ha anche recitato in alcuni film, come Benvenuti al Nord, La cena di Natale e Gli anni più belli di Gabriele Muccino, e anche in alcune serie tv.

La cantante ci ha fatto sognare con la sua storia d’amore col ballerino Stefano De Martino: i due si sono conosciuti durante il talent show di Mediaset e si erano innamorati. De Martino in seguito l’ha tradita con Belen Rodriguez, e la loro storia è finita.

Emma Marrone, un terribile episodio

La cantante ha un rapporto molto stretto coi suoi fan ed è molto attiva sui social. Con loro condivide molto della sua vita privata, ed è sempre molto schietta e sincera. All’inizio di settembre Emma ha perso suo padre a causa di una brutta malattia, che lo ha portato via troppo presto. Rosario, questo il nome dell’uomo, è stato colui che l’ha fatta avvicinare alla musica.

Mentre si celebravano i funerali, qualcuno ha filmato la cantante e i suoi parenti, senza chiedere il permesso. Video e foto sono stati poi condivisi sui social, senza il minimo rispetto per il dolore della famiglia in un momento così delicato.

La cantante ha risposto all’accaduto scontrandosi contro chi aveva divulgato i video e accusandoli di non aver rispettato un’occasione che doveva rimanere intima. “Hanno offeso la nostra dignità” ha tuonato Emma Marrone.