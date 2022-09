Michelle Hunziker, salta tutto: la notizia è terribile, i fan sono rimasti sconvolti

Brutta notizia per Michelle Hunziker: una notizia inaspettata ha sconvolto la showgirl e i suoi fan.

Arriva una brutta notizia per Michelle Hunziker e i suoi fan: la showgirl è stata presa in contropiede e ora si trova in una situazione davvero terribile. I suoi fan sono preoccupati. Che cosa è successo?

Da qualche mese la showgirl è al centro della cronaca rosa per diversi motivi. All’inizio per via della sua separazione dall’imprenditore Tomaso Trussardi: i due erano insieme da alcuni anni e vivevano a Bergamo, ma all’improvviso qualcosa è andato storto e la loro favola d’amore è finita.

Molti sostengono che sia a causa del riavvicinamento tra Michelle ed Eros, il suo primo grande amore, con cui ha avuto anche una figlia di nome Aurora. Tomaso non avrebbe accettato il ritorno di Ramazzotti nella vita della moglie e i due sarebbero entrati in crisi.

In seguito poi c’è stato l’annuncio della gravidanza di Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio. Michelle ed Eros hanno espresso tutta la loro gioia per la nipotina in arrivo, che li renderà nonni per la prima volta.

La showgirl poi è stata pizzicata col chirurgo Giovanni Angiolini, col quale ha passato tutta l’estate. I due si erano conosciuti quando Michelle era ancora sposata con Trussardi, e per Angiolini era stato amore a prima vista. L’uomo, però, aveva atteso con pazienza e, quando la showgirl e l’imprenditore si sono lasciati, ha fatto la sua mossa.

I due si sono frequentati fino alla fine di agosto, quando è arrivata la notizia della fine della loro storia. Una passione durata quasi 3 mesi, che ha riempito le pagine dei giornali di gossip. Anche in questo caso sembra che il motivo della crisi siano gli ex della Hunziker.

Michelle Hunziker, la tremenda notizia

Michelle Hunziker è molto apprezzata dagli italiani, grazie al suo sorriso e al suo carisma come presentatrice. Nel corso della sua carriera ha presentato numerosi programmi, ma negli ultimi giorni è successo qualcosa che ha cambiato tutto.

Questo autunno la showgirl sarebbe dovuta andare in onda su Mediaset con Michelle Impossible, un format che ha ottenuto molto successo ed è stato trasmesso per la prima volta lo scorso febbraio. Insieme a Michela Giraud e Katia Follesa, la Hunziker sarebbe dovuta tornare anche nelle prossime settimane, ma qualcosa è andato storto.

L’emittente televisiva ha infatti deciso di rimandare l’inizio del programma a data da destinarsi. Mediaset ci ha ripensato: non ha cancellato la trasmissione, ma non ha ancora comunicato quando inizierà. Il motivo è legato al budget troppo alto.