Grande Fratello Vip, “Mi volevo suicidare”. Luca Salatino sconvolge tutti | il drammatico racconto

Non è passata nemmeno una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, ma già Luca Salatino ha smosso gli animi dei telespettatori facendo una confessione inaspettata e dolorosa. “Mi volevo suicidare”, racconta a cuore aperto… Vediamo cosa ha detto esattamente e qual è la sua storia di vita.

Luca Salatino è un vippone di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ex corteggiatore e poi ex tronista di Uomini e Donne, nel programma della De Filippi si è contraddistinto subito dagli altri concorrenti per la sua estrema sensibilità, molto apprezzata dalla stessa conduttrice del programma.

Alla fine, ha trovato l’amore incontrando Soraia, di cui è perdutamente innamorato. Recentemente, nella casa del GF ha confessato che le manca tantissimo e parla spesso di lei e del loro splendido rapporto.

Luca Salatino: “Ho pensato al suicidio”

Salatino ha smosso gli animi dei telespettatori, sotto choc per una dichiarazione inaspettata e profondamente drammatica che riguarda la sua vita. Nessuno si aspettava che lui avesse affrontato un momento così difficile.

Il concorrente ha ammesso di aver pensato con convinzione al suicidio in un momento molto buio della sua esistenza. Le sue parole così serie e cariche di dolore hanno davvero colpito il pubblico e i concorrenti nella casa, inconsapevoli che il ragazzo avesse sofferto così tanto da pensare di togliersi per sempre la vita.

Continuando a raccontarsi, Luca ha parlato di un altro grande problema che si porta dietro e che lo tormenta, l’ansia. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, sembra ben intenzionato a sconfiggerla e lasciarsela per sempre alle spalle.

Anche in questo caso, il suo racconto è stato molto sentito dal pubblico a casa perché parla di un problema di cui soffrono parecchie persone, che spesso faticano – come lui – a liberarsene.

Una cosa è certa: la storia di Luca sta diventando un monito per esortare le persone a farsi forza e combattere i propri demoni, senza lasciare che essi prendano il sopravvento sulla propria vita. Ma vediamo cosa ha affermato esattamente.

“Mi volevo suicidare, mamma mia… Volevo farlo sì“, afferma.

Poi continua dicendo: “Ad esempio l’ansia, ho cercato di respingerla, ma respingerla è sbagliatissimo perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla. Devi accettarla perché è uno stato d’animo. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top. Mi volevo suicidare io eh.”, racconta Luca in una conversazione con Elenoire Ferruzzi, che anche lei ha un bagaglio personale pieno di sofferenza e battaglie per vivere una vita serena e in libertà.