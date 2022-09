Manuel Vallicella, il fratello Cristian smentisce le parole dell’amico: “Se non sapete, parlate di meno”

Cristian Vallicella, il fratello di Manuel, ha smentito le parole condivise da Fanpage di un’intervista fatta a Enrico Ciriaci. Ecco cos’ha detto sulla tragica scomparsa.

Il 21 settembre è successo qualcosa che non avremmo mai voluto accadesse: Manuel Vallicella, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, è morto a soli 35 anni. L’uomo si è tolto la vita nella notte. Tanti lo hanno ricordato con commozione, una vita giovane che se n’è andata via troppo presto.

Manuel era stato corteggiatore durante il trono di Ludovica Valli, e poi era stato tronista nell’edizione 2016/2017. Dopo poco tempo l’uomo aveva deciso di lasciare lo show di sua spontanea volontà, perché non si trovava più a suo agio di fronte alle telecamere. Di professione faceva il tatuatore, un lavoro che amava, nella sua Verona.

Da subito era apparso a tutti come una persona molto sensibile, e a dimostrarlo c’era stato anche il suo allontanamento volontario dal programma. Tre anni fa aveva perso sua madre dopo una lunga battaglia; negli ultimi tempi sembra sia caduto in depressione. Purtroppo alla fine è arrivato a commettere il gesto estremo, e ora tutti i suoi amici e fan lo piangono.

“Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta” ha scritto sui social il deejay Enrico Ciriaci. I due erano molto amici, e il deejay è rimasto molto scosso dalla perdita. Proprio lui ha raccontato a Fanpage il dolore di Manuel: “Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno” ha detto.

“Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social”

Manuel Vallicella, il fratello smentisce

Dopo la pubblicazione dell’intervista a Ciriaci, Cristian, il fratello di Manuel, ha smentito le dichiarazioni riportate da Fanpage. Il suo messaggio, seppur commosso, è stato piuttosto duro: “Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono cavolate proprio per rispetto, almeno. Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee” ha affermato.

Ha continuato poi chiedendo ai fan rispetto per suo fratello: “Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!”

Anche Enrico Ciriaci ha smentito di aver rilasciato interviste e dichiara che quelle riportate da Fanpage non sono le sue parole.