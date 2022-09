Pamela Prati, violentissimo scontro con Valeria Marini: “Si sono picchiate”, Ciacci confessa lo scandalo al GF Vip

Giovanni Ciacci fa una rivelazione shock al Grande Fratello VIP: Pamela Prati e Valeria Marini si sono picchiate. Ecco cosa è successo

Giovanni Ciacci sgancia la bomba. Lo stylist ha svelato un retroscena su Pamela Prati, concorrente insieme a lui della settima edizione de Il Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini: in passato avrebbe fatto a botte con Valeria Marini.

Dalla casa del GF Vip stanno emergendo già i primi gossip: dopo le rivelazioni di Ginevra Lamborghini sulla sua relazione, Giovanni Ciacci ha parlato di un episodio di cui è stato testimone diversi anni fa, che ha coinvolto due showgirl molto famose.

Una di queste è la Prati, concorrente di questa edizione del GF Vip insieme a Ciacci. La showgirl sarda è al centro dell’attenzione del pubblico anche per la sua storia con Mark Caltagirone, che si era rivelata poi una finzione e aveva gettato la donna nello sconforto più totale.

La Prati ha accolto molto freddamente Ciacci: non gli ha dato neanche il benvenuto nella casa. Tra loro ci sono delle frizioni che risalgono al tempo di Caltagirone, e questo spiega il gelo che è calato nella casa dopo l’ingresso dello stylist.

Ciacci ha anche lanciato un attacco contro Tina Cipollari, facendo un appello a Maria De Filippi e chiedendole di poter partecipare a Uomini e Donne. Il motivo? Il consulente d’immagine vuole difendere Gemma Galgani, secondo lui bullizzata dalla Cipollari.

Pamela Prati contro Valeria Marini

Giovanni Ciacci è il primo concorrente sieropositivo del GF Vip. Alfonso Signorini ha chiesto di modificare il regolamento del reality show proprio per includere il costumista. Ciacci è molto amico con Valeria Marini, che ha conosciuto durante lo show Saluti e baci del Bagaglino. La Marini lo aveva voluto come stylist nel programma.

Da quel momento Ciacci è diventato un nome noto nel panorama televisivo ed è stato ingaggiato più volte in diversi programmi. Durante la sua carriera ha lavorato per numerosi registi, fotografi e attori, come Helmut Newton, Bigas Luna e Giorgio Albertazzi.

Lo stylist ha subito fatto parlare di sé dopo l’ingresso al Grande Fratello VIP, in particolare quando ha raccontato di un vecchio episodio che vedeva protagoniste Valeria Marini e Pamela Prati. “Si sono picchiate” ha rivelato parlando con Sara Manfuso. “Ho conosciuto Pamela lavorando con Valeria. La prima volta che l’ho vista, si sono picchiate. Capisci che cosa ho visto io?”

Un motivo in più per alimentare le tensioni tra Ciacci e la Prati. I due arriveranno a un confronto o la showgirl farà finta di niente? Staremo a vedere.