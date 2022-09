Ex Miss Italia su tutte le furie: “Ma taci stro…” polemica sul tema dell’aborto 

La Ex Miss Italia si è espressa sul delicato tema dell’aborto che di recente è stato al centro di un drastico cambiamento legislativo nel governo ungherese. La ragazza ha ricevuto pesanti attacchi dai quali però si è saputa difendere. Ecco cosa è successo.

Lei è uno dei personaggi televisivi più amati dell’attuale panorama dello spettacolo, conosciuta anche nel mondo radiofonico. Al suo commento un giubilo di consensi. Stiamo parlando di una ex Miss Italia oggetto di critiche sui social in seguito a una sua opinione sull’ultimo decreto del governo ungherese in merito al tema ancora molto discusso dell’aborto. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

La ex Miss Italia, ha messo tutte le polemiche a tacere con un solo click, lei è una delle donne più belle che ci sono oggi fra le celebrità e i suoi esordi sono stati proprio con i concorsi di bellezza, e poi il suo debutto in Tv è avvenuto come Madre Natura a Ciao Darwin, programma di successo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La ragazza ha anche portato avanti una brillante carriera di modella e fotomodella prima di diventare un volto noto e molto apprezzato dal grande pubblico, partecipando poi anche alla quarta edizione del Grande Fratello Vip prima e poi naufraga all’Isola dei Famosi nel 2018.

Inoltre, il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa sia per la relazione con Rkomi che risale a pochi mesi fa, che per la love story con il celebre cantante Federico Rossi, in arte Fede del duo musicale, Benji&Fede.

Oggi lavora come speaker a Rtl ed è anche reduce dalla conduzione di Power Hits Estate, targato appunto Rtl 102.5.

Ora la sua popolarità è ulteriormente cresciuta proprio per i suoi commenti sul tema dell’aborto, un argomento ancora molto caldo e discusso nel nostro Paese. Seppure con un linguaggio un po’ forte ha spento tutte le critiche di coloro che l’hanno attaccata sui social dopo che lei ha espresso la sua opinione. Stiamo parlando proprio di lei, Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto risponde alle accuse degli haters

Paola Di Benedetto nei giorni scorsi ha ricondiviso sui suoi canali un articolo che riguardava la questione dell’aborto e le decisioni prese dal governo ungherese. Sembra, infatti, che sia appena stato approvato un decreto per cui le donne prima di abortire dovranno ascoltare il battito del feto.

Il commento di Paola Di Benedetto? È come tornare nel 1800, queste sono state le sue parole. Tale decisione è stata definita dalla divisione locale di Amnesty International “un preoccupante passo indietro”. Un utente, però, non sembrava dello stesso avviso perché ha commentato aspramente e in privato una storia di Paola sull’argomento e dicendole direttamente che l’interruzione di una gravidanza equivale a un assassinio. La risposta di Paola non ha tardato a farsi sentire: “Ma taci str***!”.

Di certo è stata una risposta molto aspra ma decisa e ferma sulle sue convinzioni. Inoltre l’utente in questione l’ha offesa dicendole che un’influencer non ha facoltà di parlare di aborto. Paola Di Benedetto ha pertanto difeso se stessa in primo luogo e poi la categoria femminile che rappresenta e che è indignata da una decisione simile.