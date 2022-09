Carlo Conti ha un “fratello” famoso e molto amato dal grande pubblico. Lo conoscono tutti

Il conduttore toscano ha un fratello che tutti conoscono. Si tratta di qualcuno di cui abbiamo sentito parlare, una persona che è entrato nelle case e nel cuore degli italiani. Ecco di chi stiamo parlando.

Carlo Conti è tra i conduttori top di gamma di Rai uno, sicuramente di quella schiera di presentatori che hanno cambiato la storia della televisione e che negli anni duemila si è distinto con programmi di intrattenimento innovativi e molto seguiti.

Oggi ha all’attivo programmi di successo come L’eredità, di cui è stato uno dei conduttori di punta, Tale e quale show, Tali e quali e un’edizione del Festival di Sanremo. Tutti grandi successi e se ci pensiamo per un certo periodo era praticamente il volto principale di Rai 1.

Ma sapevate che Carlo Conti ha un “fratello” famoso? Ecco di chi si tratta.

Anche Carlo Conti come molti altri che poi si sono dedicati allo spettacolo, era destinato a un lavoro in banca, il tanto ambito posto fisso al quale rinunciò per dedicarsi al suo vero sogno, la conduzione televisiva. Era molto giovane quando la sua carriera di bancario si concluse dopo tre anni per lasciare spazio prima alla radio e poi alla televisione.

Ecco una sua dichiarazione al riguardo “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. La sera, uscivo alle 17 e correvo a fare la radio, gratis. Dal venerdì alla domenica, lavoravo in discoteca guadagnando pochino. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.

Come ricorderete nel periodo della pandemia Carlo Conti ha continuato a lavorare, come hanno fatto tanti altri conduttori in quel periodo e contrasse il Covid-19 e in quella occasione disse di aver avuto molta paura: “Il virus stava attaccando i polmoni, all’inizio stavo bene. Nel fine settimana però sono peggiorato tanto da dover essere ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Per fortuna è bastato un po’ di ossigeno e terapie mediche; il merito è stato di medici e infermieri che, pur lavorando in condizioni disperate, si sono fatti in quattro per tutti noi”.

Di Carlo Conti sappiamo tutto, quello che forse ancora non si sapeva è che Conti ha un “fratello” famoso con cui ha un bel rapporto e un legame che va avanti da anni.

Ecco il “fratello” di Carlo Conti

Non stiamo parlando di un legame di sangue né di una vera e propria somiglianza perché si tratta di un fratello in amicizia e i due si trovano bene soprattutto per affinità caratteriale. Anche suo “fratello” è un conduttore televisivo e come Carlo Conti ha iniziato con la radio, si tratta proprio di lui: Gerry Scotti. I due sono stati insieme a Firenze dove Conti vive e si sono scattati una foto. La caption scelta da Carlo Conti è: “Fratelli Sconti (o Cotti) in giro per Firenze !!! Grazie Gerry amico vero e genuino”.

La risposta di Gerry è stata: “Grazie Carlo di avermi dedicato un po’ di tempo, sei una guida fantastica”. Una pioggia di commenti positivi sotto la fotografia tra i fan dell’uno e dell’altro, tra i commenti positivi vi riportiamo quelli a seguire: “Il rispetto e l’educazione in una foto”, “Tutta la bella televisione in una foto, grazie sempre”.