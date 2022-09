Mazzata al GfVip, ‘ferro e fuoco’ Antonino Spinalbese su Belen, arriva la censura, “era stato avvertito”

Antonino Spinalbese è entrato a far parte della casa del Grande Fratello Vip e uno dei suoi argomenti preferiti è proprio lei: Belen Rodriguez. La regia però lo censura, era stato avvertito dagli autori del programma di non esagerare.

Antonino Spinalbese, l’ormai noto hairstylist conosciuto anche per la sua relazione con Belen Rodriguez è entrato a far parte della casa del Grande Fratello Vip ma sembra essere già stato redarguito dagli autori del programma per aver parlato troppo della sua ex durante le sue confidenze con gli altri coinquilini. Gli autori hanno dovuto censurarlo.

Come sappiamo Antonino Spinalbese e Belén hanno avuto una figlia, Luna Marì, e Belén non era d’accordo sulla partecipazione del suo ex al noto reality show e le motivazioni sono facilmente intuibili. La show girl sicuramente non voleva essere nominata troppo spesso all’interno della casa, soprattutto considerato il fatto che si sono lasciati da poco e, da come abbiamo potuto scoprire, proprio quando lei ha compiuto 38 anni, lei è tornata con Stefano De Martino.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da tre giorni appena e già si è scatenato il web tutto e il gossip in generale sui personaggi che popolano questa nuova edizione. Spinalbese da parte sua è partito in quarta con le confidenze sulla sua ex agli altri inquilini tanto che gli autori hanno dovuto censurarlo.

Le confidenze di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha parlato di due mondi diversi e inconciliabili ma anche detto di averla rincorsa molto, queste sono state le sue parole su Belén: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti.

Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”.

Alle confidenze di Antonino si sono aggiunte anche alcune parole sulla piccola Luna Marì la figlia avuta da Belén e nata a luglio dello scorso anno:

“La mia bambina per me è tutto Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita.

Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”

La regia del GF però ha cambiato inquadratura quando Antonino ha parlato dei litigi con la ex, di fatto lo ha censurato perché probabilmente non vule rendere Belén uno degli argomenti principali delle conversazioni all’interno della casa. Alessandro Rosica è intervenuto su Instagram, aggiungendo una dichiarazione al riguardo:

“Cosa devo dire? Che era geloso e possessivo all’ennesima potenza? Che ha vinto al Superenalotto facendo un figlio con Belén? Belén non è una santa ma nemmeno lui! È stato avvisato tante volte, deve dimenticarsi il nome Belén, per questo non nomina lei ne la sua famiglia.”